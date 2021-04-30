“Trafik kurallarına herkes uymak zorundadır”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde yaşadığı bir olayı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.



Ülkemizde bazı sürücülerin tam bir şehir voyvodası olduğunu iddia ederek, tüm uyarılara rağmen kendi bildiklerini yapan bu sürücüleri ihbar etmek gerektiğini dile getiren vatandaşımız, fotoğrafta görülen aracın sürücüsünün de bunlardan biri olduğunu savundu.

Vatandaşımız “Burası Dereboyu, Gloria Jeans önü. Saat 14.30 civarı araç sürücüsü bir hışımla yolun ortasındaki bölünmüş bariyerlerin arasından karşı şeride geçmeye çalışan ve bana çarpmasına ramak kalan bu elemanın önünü kesip izin vermeyince ‘Sen trafik polisi misin lan?’ dedi” diyerek bu voyvoda gibilerin ceza alması gerektiğini savundu.

Trafikte her sürücünün trafik işaret ve kurallarına uymak zorunda olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşımız zira bu sürücü gibi diğer sürücülerin de trafik kurallarına uymaması durumunda trafiğin felç olacağını unutmamak gerektiğinin altını çizdi.

