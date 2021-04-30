banner583
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
193 0
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
20 0
 
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
524 0
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
80 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
18 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
31 0
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
51 0
banner529
banner570

“Trafik kurallarına herkes uymak zorundadır”

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, geçtiğimiz gün Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde yaşadığı bir olayı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

“Trafik kurallarına herkes uymak zorundadır”

Ülkemizde bazı sürücülerin tam bir şehir voyvodası olduğunu iddia ederek, tüm uyarılara rağmen kendi bildiklerini yapan bu sürücüleri ihbar etmek gerektiğini dile getiren vatandaşımız, fotoğrafta görülen aracın sürücüsünün de bunlardan biri olduğunu savundu.
Vatandaşımız “Burası Dereboyu, Gloria Jeans önü. Saat 14.30 civarı araç sürücüsü bir hışımla yolun ortasındaki bölünmüş bariyerlerin arasından karşı şeride geçmeye çalışan ve bana çarpmasına ramak kalan bu elemanın önünü kesip izin vermeyince ‘Sen trafik polisi misin lan?’ dedi” diyerek bu voyvoda gibilerin ceza alması gerektiğini savundu.
Trafikte her sürücünün trafik işaret ve kurallarına uymak zorunda olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşımız zira bu sürücü gibi diğer sürücülerin de trafik kurallarına uymaması durumunda trafiğin felç olacağını unutmamak gerektiğinin altını çizdi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.