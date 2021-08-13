Trafik ışıklarını takan yok

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücü vatandaşımız, bazı sürücülerin kendilerini ya çok akıllı, ya da diğer sürücüleri enayi zannederek yollarda dolaştıklarını dile getirerek adeta isyan etti.

Sürücü vatandaşımız geçtiğimiz günlerde kırmızı ışıkta beklerken dikkatini çeken olayı fotoğraflayarak bizlerle paylaştığını belirterek, “Fotoğrafta görüldüğü gibi ben ve önümde bekleyen bir van araç kırmızı ışıkta beklerken yandan gelen Mercedes marka araç sürücüsü en öne kaynayarak kırmızı ışıkta yola girdi. Fotoğrafta da görüldüğü gibi daha kırmızı ışığın sönmesine 6 saniye olmasına karşın hem kırmızı ışık ihlali hem de diğer sürücüleri hiçe sayarak yola giren bu sürücümüz neyin kafasını yaşamaktaydı acaba” diyerek sitem etti.

Trafikte bazı kuralların sürücüler tarafından ihlal edildiğine sürekli tanıklık ettiğini söyleyen vatandaşımız özellikle kırmızı ışıkta geçme, çift sarı çizgiye park etme gibi kuralların hiçe sayıldığını vurguladı.

Trafik kurallarına uyarak trafiğin düzgün akmasını sağlayabileceğimizi dile getiren vatandaşımız, bu şekilde trafik canavarı sürücülerin ise trafiği aksatmaktan başka bir şey yapmadıklarını sözlerine eklediler.

