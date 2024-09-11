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Trafik işaretinden anlayan mı yok, yoksa takan mı yok?

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Trafik işaretinden anlayan mı yok, yoksa takan mı yok?
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücülerimiz, ülkede bazı sürücülerin trafik kullarını veya trafik levhalarını bilmediğini ifade ederek bize gönderdikleri fotoğrafla isyanlarını dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, ülkemizde trafiğin en yoğun bölgelerinden biri olan Girne’de çektikleri fotoğrafta da görüldüğü gibi yol kenarında koskocaman park yapılmaz tabelası olmasına karşın hem yol kenarında bir lüks aracın hem de kaldırım üzerinde başka bir aracın park ettiklerini kaydetti.

Bu araçların sürücülerinin ya trafik levhalarını tanımadıklarını ya da trafik kurallarını bilmediğini savunan vatandaşlarımız “Bu sürücüler nedeniyle hem yoldaki diğer araçların ilerleyişi aksadı, hem de kaldırımı kullanan yayalar zor anlar yaşadılar” dediler.

Bu araç sürücülerinin yaptıklarının tam bir saygısızlık olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “İlerleyen günlerde belki de kendilerinin başına da böyle bir şey gelince anlayacaklar hatalarını ancak iş işten geçecek” diye konuşarak sözlerini tamamladılar.

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