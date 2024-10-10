Trafik en küçük yanlışı dahi kaldırmaz



Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafta görüldüğü gibi hem trafik ışıklarında broşür dağıtan gençlerin hem de araç sürücülerinin oldukça tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek sitemlerini paylaştı.

Bize ulaşan vatandaşımız, trafikte özellikle ikaz ışıklarının olduğu yerlerde reklam broşürü dağıtmanın çok tehlikeli olduğunu savunarak, “İkaz ışıklarının olduğu yerlerde reklam broşürü dağıtmak ki başka hiç bir ülkede görmedim, çok risklidir” dedi.

Bunun yasal bir mevzuatı kuralı, usulü var mı bilmediğini dile getiren vatandaşımız “Neye göre izin verilir araçların yoğun şekilde seyir aldığı yolda gençleri araçların arasına sokup broşür dağıtımı yaptırmaya” diye sorguladı.

Bu gençlerin bu işi yaparken sigortaları yapılıp yapılmadığını da sorgulayan vatandaşımız “Allah muhafaza kazaya kurban olurlar ise? Akıbetleri ne olur?” dedi.

Artık trafikte verilen canlara ağlamaktan yorulduğunu ifade eden duyarlı vatandaşımız “Ben asla bu gençlerin ellerinden reklam broşürü almam... İlla ki dağıtılacaksa market önleri, restoran önleri olmuyor mu? Şart mı trafiğin içinde yollarda reklam yapsın şirketler?” diyerek tepkisini dile getirdi.

