banner913
banner932
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
11 0
Türkan Şoray GAÜ'nün konuğu olarak KKTC'ye geliyor
Türkan Şoray GAÜ'nün konuğu olarak KKTC'ye geliyor
11 0
 
Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da tanıtımda
30 0
New York öncesi durum değerlendirmesi
New York öncesi durum değerlendirmesi
21 0
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
41 0
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
90 0
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
26 0
banner1032

Trafik en küçük yanlışı dahi kaldırmaz

banner1020

banner1045
Trafik en küçük yanlışı dahi kaldırmaz
banner971
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafta görüldüğü gibi hem trafik ışıklarında broşür dağıtan gençlerin hem de araç sürücülerinin oldukça tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek sitemlerini paylaştı.
Bize ulaşan vatandaşımız, trafikte özellikle ikaz ışıklarının olduğu yerlerde reklam broşürü dağıtmanın çok tehlikeli olduğunu savunarak, “İkaz ışıklarının olduğu yerlerde reklam broşürü dağıtmak ki başka hiç bir ülkede görmedim, çok risklidir” dedi.
Bunun yasal bir mevzuatı kuralı, usulü var mı bilmediğini dile getiren vatandaşımız “Neye göre izin verilir araçların yoğun şekilde seyir aldığı yolda gençleri araçların arasına sokup broşür dağıtımı yaptırmaya” diye sorguladı.
Bu gençlerin bu işi yaparken sigortaları yapılıp yapılmadığını da sorgulayan vatandaşımız “Allah muhafaza kazaya kurban olurlar ise? Akıbetleri ne olur?” dedi.
Artık trafikte verilen canlara ağlamaktan yorulduğunu ifade eden duyarlı vatandaşımız “Ben asla bu gençlerin ellerinden reklam broşürü almam... İlla ki dağıtılacaksa market önleri, restoran önleri olmuyor mu? Şart mı trafiğin içinde yollarda reklam yapsın şirketler?” diyerek tepkisini dile getirdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.