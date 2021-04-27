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Trafik böyle ihmali kaldırmaz

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, bize gönderdiği fotoğrafla geçtiğimiz hafta trafik ışıklarında beklerken dikkatini çekerek müdahalede bulunduğu bir olayı bizlerle paylaşarak sitemini iletti.

Trafik böyle ihmali kaldırmaz

Duyarlı vatandaşımız, trafikte her an her şeyin olabileceğini bu nedenle ihmale yer olmadığını ifade ederek “Geçtiğimiz hafta içi Lefkoşa’da Hamitköy ışıklarında durduğum sırada arkamda duran aracın içinde ön koltukta bulunan küçük çocuğu görünce adeta kan tepeme fırladı” diye konuştu.
Bu küçük çocuğun ön koltukta ne işi olduğunu sorgulayan duyarlı vatandaşımız “Bir kaza anında ilk ölecek olan can kim sizce! Allahım korusun... Ama önce akıl! Gereği neyse yaptım! Çünkü her can, benden de bir can.” dedi.
Küçük çocukların araçlarda yerinin hiçbir zaman ön koltuk olmadığını şu anda 6 yaşındaki çocuğa sorsanız söyleyebileceğini ifade eden vatandaşımız “Trafik ışıklarında trafiği engellemiş olsam da, aracımdan inerek arkadaki araç sürücüsünü uyararak çocuğu arka koltukta oturtup emniyet kemerini takmasını sağladım” diyerek sözlerini tamamladı.
 
 
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