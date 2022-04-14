Toplu taşımacılık destek bekliyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde toplu taşımacılık olayının gelişmemesinin birçok nedeni olduğunu dile getirerek, geçtiğimiz gün bir toplu taşımacılık aracıyla yolculuk yaparken gördükleri şeyleri bizlerle paylaşarak sitem ettiler.



Girne bölgesinde yolcu taşımacılığı yapan bir araca binerek Girne’ye gitmek istediklerini ifade eden vatandaşlarımız, oturdukları koltukların adeta yerinden kaçmak üzere olduğunu belirterek, bu gibi otobüs veya minibüslerin büyük tehlikeler saçtığını dile getirdiler.

Ancak burada suçlunun sadece otobüs sürücüleri veya sahiplerinin olmadığını savunan vatandaşlarımız, “Suçlular arasında devletimiz de vardır. Zira devletimiz bu gibi insan canı taşıyan araçların denetimini hiç yapmıyor” diyerek suçlular arasında bulunanlardan birinin de devlet olduğunu savundular.

Ayrıca toplu taşımacılığın gelişmesi için bu sektöre gereken maddi desteği vermeyen devletin vatandaşın bu gibi çağın gerisinde kalmış araçlarla yolculuk yapmasına davetiye çıkardığını ifade eden vatandaşlarımız, toplu taşımacılığın gelişmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini sözlerine eklediler.

