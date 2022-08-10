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Toplu taşıma araçlarına neden bir standart gelmiyor?

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Bu yaşlı otobüsler, Lefkoşa’yı Türk filmlerindeki “Anadolu Kasabası”na çevirdi

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Toplu taşıma araçlarına neden bir standart gelmiyor?

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemiz yollarında son zamanlarda rengarenk otobüs ve minibüsler gördüklerini söyleyerek, bu toplu taşıma araçlarının neden bir standardı olmadığını sorgulayarak görüşlerini paylaştılar.
“Toplu taşıma” mı istersiniz? Alın size… Minibüsü kapan yollara düştü…” diyen vatandaşlarımız son zamanlarda, özellikle Lefkoşa ve Girne’de sokakların minibüslerle dolduğunu ifade ettiler.
Ciyak turuncu, kırmızı, pembe, mavi, beyaz; her renkten, çoğu da yaşlı, can çekişen minibüs ve otobüsleri yollarda gördüklerini söyleyen vatandaşlarımız “ Kimisinin kapısı sağda, kimisinin solda… Kimisi sağ direksiyon, kimisi sol…” diye konuştular.
Bu yaşlı otobüslerin, Lefkoşa’yı Türk filmlerindeki “Anadolu Kasabası”na çevirdiğini savunan vatandaşlarımız “Tabii şimdiki pırıl pırıl “Anadolu Kasabaları”ndan söz etmiyoruz.
50 yıl önceki manzara bu…” dediler.
Dağıtılan “t” izinleri bir yana, bu çirkin keşmekeşin kentlerimizi kirlettiğine vurgu yapan vatandaşlarımız “Bu rezilliği fark eden bir “maaşlı” siyasetçi neden yok tanrı aşkına?” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
 
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