TMK öğrencilerinden Tatar’a oy pusulalı tepki

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ziyaret ettiği Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde öğrencilerle yaptığı söyleşide öğrencilerin bir sorusuna sert tepki göstermesine TMK öğrencilerinden sosyal medya aracılığıyla gönderme yapıldığı bildirildi.

Bize ulaşan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TMK öğrencilerinin, “Müftüyü görevden alacak mısınız?” sorusuna öfkelenmesi ve çocuklara karşı sesini yükselterek “Cumhurbaşkanına karşı bu tip sorular sorulmasının TMK öğrencilerine yakışmadığını” söylemesi üzerine öğrencilerin tepkilere neden olduğu ve bu tepkilerini sosyal medyadan yayınladıkları oy pusulası ile ortaya koydukları bildirildi.

Hazırlanan oy pusulalarında Ersin Tatar ile Haşmet Hocanın Kolsuz Şişme Montu veya Ersin Tatar ile Bünyamin Hocanın Bıyığı gibi oy pusulaları konularak evet mühürü basıldığı görülüyor.

