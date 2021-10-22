“TL’den çıkıp Euro’ya geçme zamanı gelmedi mi?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizin son yıllarda kullandığı para biriminden dolayı ekonomik olarak oldukça büyük darbeler aldığını ifade ederek bu konuda yetkililerin para birimimizi değiştirmeyi gündeme alması gerektiğini dile getirdiler.



Son bir ay içinde Türkiye Merkez Bankası’nın faizi 3 puan geri çekmesi sonucunda Türk Lirasının döviz karşısında adeta eridiğine dikkat çeken vatandaşlarımız “Bir ay önce 1 Euro yaklaşık 9,5 TL, 1 Sterlin 11,6 TL iken şimdi Euro 11 TL’yi, Sterlin ise 13 TL’yi gördü. Bu gidişat hiç iyi bir gidişat değil. Kazandığımız para adeta çöp oluyor” dediler.

Yıllar öncesinden Kıbrıs Türkü’nün TL’den çıkıp Güney Kıbrıs’la birlikte Euro kullanmaya başlaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, bunun artık ciddi ciddi düşünülmesinin şart olduğunu zira Türkiye ekonomisinin durumunun iç acıcı olmadığı için TL’nin değer kaybının süreceğini düşündüklerini sözlerine eklediler.

