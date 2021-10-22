banner583
Red and White tribünlere renk katıyor
Red and White tribünlere renk katıyor
20 0
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
216 0
 
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
21 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
51 0
24 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
54 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
42 0
banner661
banner726

“TL’den çıkıp Euro’ya geçme zamanı gelmedi mi?”

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizin son yıllarda kullandığı para biriminden dolayı ekonomik olarak oldukça büyük darbeler aldığını ifade ederek bu konuda yetkililerin para birimimizi değiştirmeyi gündeme alması gerektiğini dile getirdiler.

banner714
“TL’den çıkıp Euro’ya geçme zamanı gelmedi mi?”
banner721

Son bir ay içinde Türkiye Merkez Bankası’nın faizi 3 puan geri çekmesi sonucunda Türk Lirasının döviz karşısında adeta eridiğine dikkat çeken vatandaşlarımız “Bir ay önce 1 Euro yaklaşık 9,5 TL, 1 Sterlin 11,6 TL iken şimdi Euro 11 TL’yi, Sterlin ise 13 TL’yi gördü. Bu gidişat hiç iyi bir gidişat değil. Kazandığımız para adeta çöp oluyor” dediler.
Yıllar öncesinden Kıbrıs Türkü’nün TL’den çıkıp Güney Kıbrıs’la birlikte Euro kullanmaya başlaması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, bunun artık ciddi ciddi düşünülmesinin şart olduğunu zira Türkiye ekonomisinin durumunun iç acıcı olmadığı için TL’nin değer kaybının süreceğini düşündüklerini sözlerine eklediler.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.