banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
10 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
21 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
32 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
26 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
24 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
17 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
35 0
banner529
banner570

Tilkiler arttıkça artıyor

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı köylü vatandaşlarımız, dünyanın belki de en kurnaz hayvanlarından olan tilkilerin ülkemizde son yıllarda popülasyonları en çok artan hayvanlardan olduğunu dile getirerek şikayetlerini paylaştılar.

Tilkiler arttıkça artıyor
banner601

Özellikle köylerde birçok evde kümes hayvanlarının beslendiğini ifade eden vatandaşlarımız, ancak son zamanlarda kümes hayvanlarının tilkiler tarafından telef edildiğini ve evcil kümes yavanı besleyemez olduklarını kaydettiler.
Bu arada bazı küçükbaş ve büyükbaş hayvan barınaklarının da tilkilerin gazabına uğradığını anlatan vatandaşlarımız “Son günlerde bize gelen duyumlara göre gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvan ağıllarında yeni doğan kuzu veya danaların tilkiler tarafından boğulduğunu duyduk. Yani bu hayvanların sayısı arttığı için etrafta yiyecek bulamamaları nedeniyle ağıllara saldırmaya başladılar” diye konuştular.
Bu konuda yetkililerin geçmiş yıllarda olduğu gibi bir emirname yayınlayan tilki kafası getirene avlanma ruhsatını bedava yapmaları gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, yetkilileri göreve davet ettiler.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.