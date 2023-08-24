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“Temizlik şubesi ne işe yarıyor?”

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“Temizlik şubesi ne işe yarıyor?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Yeniboğaziçi’nden bazı vatandaşlarımız, ülkemizin hızlı büyüyen yerleşim yerlerinden biri olan Yeniboğaziçi’nde temizlik şubesinin yaz sıcaklarından dolayı mı yoksa iş yoğunluğundan dolayı mı bazı bölgeleri temizlemeyi unuttuğunu dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini ilettiler.
Yeniboğaziçi sakini vatandaşlarımız fotoğrafta da görüldüğü gibi Yeniboğaziçi merkezinde yer alan bir durağın içerisinde çıkan incirin adeta ağaç olduğunu belirterek “Temizlikçiler ya bu bölgeyi unuttular, ya da buranın kullanılmadığını düşünerek temizlik yapmıyorlar. Ancak burada çıkan incir ağacı neredeyse durağı kaplıyor. Temizlik Şubesi ne işe yarıyor diye düşünmekten kendimizi alamadık” diyerek sitem ettiler.
 
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