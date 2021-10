Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde yaşayan insanların artık ne kendilerine ne de çevrelerine karşı saygısı ve duyarlılığı kalmadığını aktararak bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.



Vatandaşımız yaşadığı Karakol bölgesindeki apartmanda yaşayan bir ailenin uzun bir süreden beridir her gün fotoğraftaki kötü görüntüyü ortaya koyduğunu ifade ederek “Abartısız her sabahki manzara...Bir kat aşağıya inip biraz yürüyüp konteynere çöp atmak çok zor iş” diye sitem etti..

Yaşadıkları apartmandan yaklaşık 20 metre ilerde olan çöp konteynerine çöplerini atmayarak böyle bir çözüm üreten zihniyeti kutlamak gerektiğini dile getiren vatandaşımız bu rahatlıktan dolayı insanların kalp veyahut şeker hastası olduğunu iddia etti.

“Temizlik anlayışı 10 numara! Bu çöp yığınında çocuk bezi mi istersiniz, yemek artıkları mı vs.” diyerek bu ailenin yıllardır uyarılmalarına karşın ayni şekilde istisnasız her gün çöplerini bu şekilde etrafa bıraktığını yineleyerek yetkilileri gereken cezayı vermeleri için göreve davet ettiler.