Teleferikten önce Balabayıs Manastırı’nın etrafı çöplerden kurtulmalı

Balabayıs Manastırının altı köyün çöp yeri olmuş! İlgilenen yok





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz günlerde Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıklanan Balabayıs bölgesine teleferik kurulması projesi hakkında konuşarak ondan önce çevre temizliğinin çok daha önemli olduğunu bize gönderdiği bazı fotoğraflarla dile getirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Balabayıs Manastırı altında fotoğrafta görüldüğü gibi adeta çöplük oluştuğunu ifade eden duyarlı vatandaşımız “Teleferiği bilmem ama şu an Kıbrıs’ın en turistik yeri, Balabayıs Manastırının park yerindeyim. Manastarın altı köyün çöp yeri olmuş! İlgilenen yok. Fikri bey ve Nidai bey’e duyurulur.” diyerek şikayetini paylaştı.

Tarihi ve turistik yerlerin bir ülkenin aynası olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşımız, böyle kötü görüntülerin turizm açısından hiç hoş bir görüntü olmadığını vurguladı.

Ülkemizde bu çirkin görüntülerin gün geçtikçe arttığını belirten duyarlı vatandaşımız, yetkililerin gerekirse ağır cezalar vermesi gerektiğiniz sözlerine ekledi.

