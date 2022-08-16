banner762
banner815
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
11 0
SOS Çocukköyü destek bekliyor
SOS Çocukköyü destek bekliyor
7 0
 
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
18 0
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
20 0
45 0
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
34 0
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
21 0
banner797

Teleferikten önce Balabayıs Manastırı’nın etrafı çöplerden kurtulmalı

banner476

Balabayıs Manastırının altı köyün çöp yeri olmuş! İlgilenen yok

banner825
Teleferikten önce Balabayıs Manastırı’nın etrafı çöplerden kurtulmalı

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız geçtiğimiz günlerde Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıklanan Balabayıs bölgesine teleferik kurulması projesi hakkında konuşarak ondan önce çevre temizliğinin çok daha önemli olduğunu bize gönderdiği bazı fotoğraflarla dile getirdi.
Ülke genelinde olduğu gibi Balabayıs Manastırı altında fotoğrafta görüldüğü gibi adeta çöplük oluştuğunu ifade eden duyarlı vatandaşımız “Teleferiği bilmem ama şu an Kıbrıs’ın en turistik yeri, Balabayıs Manastırının park yerindeyim. Manastarın altı köyün çöp yeri olmuş! İlgilenen yok. Fikri bey ve Nidai bey’e duyurulur.” diyerek şikayetini paylaştı.
Tarihi ve turistik yerlerin bir ülkenin aynası olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşımız, böyle kötü görüntülerin turizm açısından hiç hoş bir görüntü olmadığını vurguladı.
Ülkemizde bu çirkin görüntülerin gün geçtikçe arttığını belirten duyarlı vatandaşımız, yetkililerin gerekirse ağır cezalar vermesi gerektiğiniz sözlerine ekledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.