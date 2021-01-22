Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde adeta bir kaos ortamı yaşanırken, hükümetin yaptığı son icraatı duyunca adeta saç baş yolduklarını dile getirerek sitemlerini dile getirdiler.



Bize gönderdikleri bir mesajla ulaşan vatandaşlarımız dün öğrendikleri makam araçlarının plakalarının değişeceği yönündeki haberi Resmi Gazete’den öğrendiklerini belirttiler.

Bu konudaki görüşlerini ise şöyle paylaştılar:

“Bizim en büyük sorunumuz; KKTC’deki “makam arabalarının” kırmızı plakalarındaki “sayılar”dı…

Düşünebilir misiniz? Yoldan geçen kara Mercedes’te hangi bakan oturuyor, kolayca anlayamıyordunuz…

Bereket versin ki Saner hükümeti konuya el attı… Bakanlar kurulu oturdu ve bu “rakam” işini yeniden düzenledi…

Tabii toplum da rahat bir nefes aldı…

Şimdi yeni kırmızı plakalar takılacak…

Saner hükümetini bu başarısından dolayı kutluyoruz…”



