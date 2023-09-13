“Tedbir alınmazsa tehlike büyük”

Ayaklı Gazete’ye Karpaz bölgesi köylerinden Çayırova köyünden ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, bölgede görünmeyen tehlikeyi bizlere ileterek uyarılarda bulundu.

Bize bir fotoğrafla ulaşan vatandaşımız fotoğrafın İskele – Karpaz çift şerit yolunun Karpaz tarafındaki Çayırova – Büyükkonuk kavşağı olduğunu belirterek “Geçtiğimiz yıl buraları göl oldu. Trafik ve ulaşım durdu” diyerek bunun sebebinin yolun meyilinin kavşağa verilmesi olduğunu ifade etti.

“Bu yıl çemberden Karpaz istikametine yol tamamlandı. Yeni yol kenarları beton ark ile düzenlendi. Yağacak yağmurlarda meyil çembere doğru olduğu için şu akışı daha yoğun olacak” diyen vatandaşımız tehlikenin geçtiğimiz yıldan daha büyük olduğuna vurgu yaptı.

Yetkililere seslenen duyarlı vatandaşımız “İnşallah yanılırım ama yanılmayacağımdan eminim. Şimdi tedbirini "Ya alın, ya alın" Yarın mehter marşı çalmayalım” diyerek sözlerini tamamladı.

