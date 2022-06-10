banner762
banner815
Tatil planları yapılıyor ama…
Tatil planları yapılıyor ama…
13 0
İnçay Türkiye’de rekorla birinci
İnçay Türkiye’de rekorla birinci
22 0
 
“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
20 0
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
10 0
“Böylesi Avrupa’da bile yok”
“Böylesi Avrupa’da bile yok”
19 0
Çevre Dairesi göreve
Çevre Dairesi göreve
69 0
Maaşlara artış geliyor
Maaşlara artış geliyor
521 0
banner797
banner854

Tatil planları yapılıyor ama…

banner476

banner825
Tatil planları yapılıyor ama…
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, yaklaşık 2 yıldır Covid-19 pandemisi nedeniyle yurt dışına çıkış yapamayan ailelerin yaz sıcaklarının bastırması nedeniyle tatil planlarını yapmaya başladıkları ancak fiyatlar nedeniyle adeta şok yaşadıkları bildiriliyor.
Ailelerin gerek yurt içi gerekse yurt dışı tatil imkanları için araştırma yaptıkları ancak fiyatların uçması nedeniyle kararsız kaldıkları aldığımız bilgiler arasında.
Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle Kurban Bayramı için tatil planı yapan ailelerin yüksek konaklama fiyatları yanında yurt dışına çıkacak olanların uçak biletlerinin yüksekliğinden yakındıkları ifade ediliyor.
Erken rezervasyon yaptırarak uçuş ve otel konaklaması yapanların çok fazla olmaması nedeniyle bugünlerde tatil planı yapan başta aileler olmak üzere gerek bireysel gerekse grup halindeki kişilerin planlarını Bayram sonrası için yaptıkları bize gelen haberler arasında.
Öte yandan yurt içinde tatil planı yapan vatandaşlarımız ise özellikle büyük otellerin gecelik konaklamalara çok yüksek fiyatlar vermesinden dolayı sıkıntılı oldukları bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.