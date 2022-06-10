Tatil planları yapılıyor ama…





Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, yaklaşık 2 yıldır Covid-19 pandemisi nedeniyle yurt dışına çıkış yapamayan ailelerin yaz sıcaklarının bastırması nedeniyle tatil planlarını yapmaya başladıkları ancak fiyatlar nedeniyle adeta şok yaşadıkları bildiriliyor.

Ailelerin gerek yurt içi gerekse yurt dışı tatil imkanları için araştırma yaptıkları ancak fiyatların uçması nedeniyle kararsız kaldıkları aldığımız bilgiler arasında.

Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle Kurban Bayramı için tatil planı yapan ailelerin yüksek konaklama fiyatları yanında yurt dışına çıkacak olanların uçak biletlerinin yüksekliğinden yakındıkları ifade ediliyor.

Erken rezervasyon yaptırarak uçuş ve otel konaklaması yapanların çok fazla olmaması nedeniyle bugünlerde tatil planı yapan başta aileler olmak üzere gerek bireysel gerekse grup halindeki kişilerin planlarını Bayram sonrası için yaptıkları bize gelen haberler arasında.

Öte yandan yurt içinde tatil planı yapan vatandaşlarımız ise özellikle büyük otellerin gecelik konaklamalara çok yüksek fiyatlar vermesinden dolayı sıkıntılı oldukları bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.



