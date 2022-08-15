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Tatil evi veya villa kiralama revaçta

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Tatil evi veya villa kiralama revaçta
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde ve dünyada son 3 yıldır yaşanan koronavirüs salgını özellikle tatil severleri zorlamasına karşın bu konuda yeni bir modanın da doğmasına neden olduğu bildiriliyor.
Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle yurt dışından gelerek ülkemizde villa tipi tatil evleri alan birçok yabancının son iki yıldır koronavirüs salgını nedeniyle ülkemize gelememelerinden ötürü evlerini kiraya verdikleri kaydedilmekte.
Ya da bazı yabancıların evlerini emlak şirketlerine satmaları nedeniyle
Özellikle Karpaz, Esentepe ve Lapta bölgesinde bulunan villaların sahiplerine ulaşan bazı emlakcıların bu evleri günlük veyahut haftalık olarak tatil yapmak isteyenlere kiraladıkları aldığımız bilgiler arasında.
Bu villaları kiralayanlar arasında özellikle ülkemizde kalmakta olan üçüncü uyruklu kişiler ve öğrenciler olduğu bildirilmekte.  
Bu arada otellerde kalmak istemeyen yerli vatandaşların da 3 günlük kısa tatil amacıyla bu şekilde kiralık villaları tercih ettikleri aldığımız bilgiler arasında bulunuyor.
 
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