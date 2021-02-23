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Taşkentlilerin taşocağı çilesi bitmek bilmiyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Taşkent bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, yaklaşık 1 aydır oldukça sakin bir hayat sürmelerine karşın dün sabah itibariyle sakinliğin yerini yine sarsıntılara bıraktığını dile getirerek bu sarsıntıların nedenini bizlerle paylaşarak sitemlerini aktardılar.

Taşkentlilerin taşocağı çilesi bitmek bilmiyor
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Bölge sakinleri sabah saatlerinde evde çalışırken bir anda camların zonklamaya başladığını köpeklerin havladığını duyunca deprem olduğunu sandıklarını söyleyerek “evde çalışırken bir anda camlar zonklar yerinizden sekersiniz, köpekler havlamaya başlar vs... Sarsıntı 4-4.5 şiddetinde ama yok yok, deprem olmadı” diyerek sarsıntının büyüklüğünü ifade ettiler.
Bölge sakinleri Dikmen - Taşkent ile Taşkent - Lefkoşa yolunun bozuk olmasının tek sebebinin de taş ocağında yapılan patlatma olduğunu iddia ederek “Patlatma sırasında koltuktan sekip geri koltuğa düşerken farkettik... Açılmışız...” dediler. Açılma olup da her gün böyle sarsıntı hissetmek yerine hep kapalı kalmayı tercih ettiklerini ifade eden bölge sakinleri bu konuda Çevre Dairesi yetkililerini göreve davet ettiler.
 
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