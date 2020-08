Taşkentlilerin taş ocağı yüzünden kabusları bitmiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Taşkent köyü sakinleri bölgelerindeki taşocaklarının bölgede yarattığı korku ve endişenin her gün farklı boyutta yaşandığını ifade ederek patlatmalar nedeniyle bütün Taşkent köyünün her gün sallandığını vurguladılar.



Vatandaşlarımız “Gerçekten şaka gibi bir durumdur bu. Bir taraftan yok orman arazisi, yok imara kapalı, yok ülkemizin simgesi beşparmak dağları, yok Girne dağları akiferi, yok o yok bu, diğer taraftan o simgeyi, o akiferi her gün her yerinden patlat, 3 kilometre uzaktaki köy bile sallansın” diyerek bir tane taş ocağı yüzünden her patlatmada bütün köy sallandığını yinelediler.

Bir tane taş ocağının dolu kamyonları yüzünden bütün köyün hem Dikmen hem Haspolat yollarının rezalet ötesi olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız “1 sene olmadı bizim vergimizle yollara yama yapıldı, ama geçen seneden daha kötü şu anda” dediler.

“Bir taş ocağı bu ülkeye ne kazandırıyor da bu kadar mağduriyet yaratabiliyor. Birileri çıkıp bunun hesabını kitabını yaptı mı acaba? 1000 nüfuslu köyümüzü sallayan yok, doğayı sallayan yok, yolları sallayan yok” diyen bölge sakinleri, taş ocakları kaldırılsın, olmasın gibi ütopik talepler içerisinde olmadıklarını, ama en azından taş ocakları bir bölgeye toplanması gerektiğini vurguladılar.

Bu taşocaklarının altyapısının düzgün yapılması gerektiğini ve ne zarar verecekse de orada vermesi gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız “Çok mu zor kamu yararına karar vermek bu ülkede?” diyerek sözlerini tamamladılar.