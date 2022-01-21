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Tarihi yapılar kaderine terk edildi

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Tarihi yapılar kaderine terk edildi
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde çok değerli ve tarihi öneme sahip yapıtlar olduğunu ancak bunların değerini toplum ve yönetenler olarak bilemediğimiz için yok olmaya yüz tutuklarını dile getirerek sitemlerini gönderdikleri bir fotoğrafla bizlerle paylaştılar.
Fotoğrafta görülen tarihi yerin Mağusa’nın göbeğinde bulunan bir yapıt olan İsimsiz Kuleler olarak bilinen kale kulesi olduğunu belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi, maalesef bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı yıkılmaya yüz tutmuş durumda” dediler.
Bunun gibi tarihi eserlere ülke olarak sahip çıkmayarak turizm yapmaya çalışıldığını ifade eden vatandaşlarımız “Ülkeye gelen her turist sadece deniz, kum  ve güneş için  gelmemektedir. Turist bir ülkeye tarihi yerleri görmek için gider. Ancak biz bu tarihi yapıları kaderlerine terk ederek onların yok olmasına göz yumuyoruz. Ondan sonra da ülkemize turist gelmesini bekliyoruz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
 
 
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