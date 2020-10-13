Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde herkesin kendi kafasına göre hareket ederek gerek çöpleri, gerekse molozları her yere bıraktıklarını dile getirerek gün geçtikçe ülkemizin çöplüğe dönüşmeye başladığını ifade ederek dün fotoğrafladıkları bir durumu bizlerle paylaştılar.



Fotoğrafta görülen yerin Mağusa’daki tarihi surların altı olduğunu belirten vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir evin bahçesinden veya bir işyerinin bahçesinden kesilen ağaç dalları ve molozları tarihi surların altına boşaltmışlar” diye sitem ettiler.

Bu ağaç dallarını ve molozları bir kamyonete koyup çöplük alanlara götürmenin çok zor olmadığını ifade eden çevre dostu vatandaşlarımız “Burada gerek Mağusa Belediyesi’nin gerekse Kaymakamlığın gerekli araştırmayı yapıp bu şekilde çevreyi kirletenleri cezalandırması şart” diye konuştular.

Gün geçtikçe çevremize karşı duyarsızlaşan bir toplum olduğumuzu iddia eden vatandaşlarımız, bu şekilde şehrin göbeğine molozların bırakılmasının kabul edilir bir davranış olmadığını sözlerine ekleyerek “Tarihi surların altını çöplüğe çevirmeyelim” dediler.



