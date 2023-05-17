Tarihi surlar yine yıkıldı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesini çevreleyen tarihi surların bakımsızlık nedeniyle yeniden yıkıldığını iddia ettiler.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın arka bölümünde bulunan surların bundan birkaç yıl önce yıkıldığını ve yapılan tadilatla düzeltildiğini hatırladıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Ama görüyoruz ki yapılan tamirat yalapşat olduğu için ilk kuvvetli yağmurda yıkıldı” dediler.

Tarihi Surlara sahip çıkmak gerektiğini zira bu gibi tarihi eserlerin dünya mirası olduğunu ve tarih meraklılarının bu gibi eserleri görmek istediğini unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.

