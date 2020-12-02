banner480
banner572
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
6 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
40 0
 
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
10 0
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
114 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
312 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
43 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
27 0
banner529
banner570

Tarihi surlar için harekete geçilmeli

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, son günlerde dikkatlerini çeken Mağusa’nın tarihi surlarının durumuyla ilgili fotoğraflar göndererek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Tarihi surlar için harekete geçilmeli
Vatandaşlarımız, tarihi surların her geçen gün yıprandığını gözlemlediklerini dile getirerek “Hendekte surların alt taraflarında ender de olsa rastlanan Lüzinyan dönemine ait ok atılan ince uzun boşluklar ve aralarında yine ayni döneme ait gotik kemerli bir kapı. Sonrasında Venedikliler tarafından sağlamlaştırılan surlar yeniden yapılırken kemerli yapı kullanılmış ve taşla örülmüş. Şimdi sonradan örülen taşlar oradan düşmüş” diyerek bunun endişe verici olduğunu ifade ettiler.
Hızla büyüyen deliğin o bölgenin çökmesine neden olabileceğini dile getiren vatandaşlarımız, bu konuda Anıtlar Yüksek Kurulu veya Eski Eserler Dairesi tarafından bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladılar.
Müdahale yapılmaması durumunda kısa süre içinde çökmenin hızlanacağını savunan vatandaşlarımız tarihi surlar için kapsamlı bir bakımın şart olduğunu sözlerine eklediler.


 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.