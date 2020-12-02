Tarihi surlar için harekete geçilmeli

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, son günlerde dikkatlerini çeken Mağusa’nın tarihi surlarının durumuyla ilgili fotoğraflar göndererek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız, tarihi surların her geçen gün yıprandığını gözlemlediklerini dile getirerek “Hendekte surların alt taraflarında ender de olsa rastlanan Lüzinyan dönemine ait ok atılan ince uzun boşluklar ve aralarında yine ayni döneme ait gotik kemerli bir kapı. Sonrasında Venedikliler tarafından sağlamlaştırılan surlar yeniden yapılırken kemerli yapı kullanılmış ve taşla örülmüş. Şimdi sonradan örülen taşlar oradan düşmüş” diyerek bunun endişe verici olduğunu ifade ettiler.

Hızla büyüyen deliğin o bölgenin çökmesine neden olabileceğini dile getiren vatandaşlarımız, bu konuda Anıtlar Yüksek Kurulu veya Eski Eserler Dairesi tarafından bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladılar.

Müdahale yapılmaması durumunda kısa süre içinde çökmenin hızlanacağını savunan vatandaşlarımız tarihi surlar için kapsamlı bir bakımın şart olduğunu sözlerine eklediler.





