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Tadilat yapılan binaların özü korunarak yapılmalıdır!

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Tadilat yapılan binaların özü korunarak yapılmalıdır!
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Güzelyurt sakini vatandaşlarımız son zamanlarda başta nüfusun artması ve de sivil toplum örgütleri ile spor kulüplerinin faaliyetlerini artırmasıyla birçok eski binanın tadilattan geçerek yeniden kullanılmaya başlandığını söyleyerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görülen Güzelyurt’ta bulunan ve uzun zamandır bakım bekleyen tarihi bina, tadilat çalışmalarının son aşamasına yaklaştığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Ancak, binanın bir bölümünde kullanılan koyu renk boya, binanın tarihi dokusuna ve çevredeki diğer binalarla olan uyumuna zarar vermektedir” dediler.

Bunun gibi eski ve tarihi eser niteliğindeki bir yapının, çevresindeki binalarla aynı dokuyu koruyarak beyaz ya da krem tonlarında boyanması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, yapının orijinal karakterini muhafaza etmek açısından daha uygun olacağını savundular.

“Umarız, tadilat tamamlanmadan önce bu yanlış karar gözden geçirilir ve bina, çevresindeki yapılarla uyum içinde olacak şekilde boyanır. Zira dünyada tarihi binaların tadil edilirken çevresiyle uyumuna dikkat edilmekte” dediler.

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