Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir sürücü vatandaşımız ülkemizin tam bir tuhaflıklar ülkesi haline geldiğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini aktardı

Fotoğrafı dün Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden çıkış yaptıkları sırada çektiklerini belirten vatandaşımız “Fotoğraftaki trafik tabelalarının tersliğine bakar mısınız. Üstteki trafik işareti sola dönülmez gösterirken, alttaki ise sağa mecburi istikameti gösteriyor. Şimdi bu tabelalardan hangisi doğrudur bana biri söyleyebilir mi? Tabelaya bakın ve hizaya gelin” diyerek şaşkınlığını bizlerle paylaştı.

Ülkemizin ne durumda olduğunu özetleyen bir fotoğraf olduğunu ifade eden sürücü vatandaşımız, herkesin kafasına göre takıldığını ve bu nedenle ülkenin de ayni tabelalar gibi ne yöne gideceğini şaşıran bir vatandaşa benzediğini söyledi.

Buraya bu tabelaları kimin koyduğunu sorgulayan vatandaşımız “Bir tabelayı Karayolları diğer tabelayı ise Belediye mi yerleştirdi acaba? Yoksa buraya tabelayı yerleştirenlerin hiç mi trafik bilgisi yok” diye sorguladı.

