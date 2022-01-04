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Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı

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Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
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Dünya ile birlikte ülkemizde de yeni yıla girilirken yeni yıl akşamını evinde kutlayan birçok vatandaşımızın eski geleneklerini bozmadığı bize gelen bilgiler arasında yer aldı.
Özellikle köylerde başta olmak üzere şehirlerde de bazı bölgelerde geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni yıl akşamı evlerinde olan bazı vatandaşların saatlerin 00.00 göstermesine yakın ve sonrasında ellerinde tabancaları veya av tüfekleri ile havaya ateş ederek yeni yılı karşıladıkları bildirildi.
Bu konuda yasak olduğunu herkesin bildiğini söyleyen vatandaşlarımız, ancak bu yasağın her yıl olduğu gibi bu yıl da delindiğini kaydettiler.
Her yıl polis tarafından uyarılar yapılmasına karşın bazı kişilerin bu alışkanlıklarından vazgeçmediğini belirten vatandaşlarımız, bu arada bazı evlerde ise hava fişeklerin patlatıldığını da duyduklarını sözlerine eklediler.
 
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