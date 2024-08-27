T plakalı ticari araçlar Türkiye girişinde sorunlar yaşıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı ticari araç sahibi sürücülerimiz son zamanlarda Türkiye’ye giderek mal getiren veyahut alıp-gelen kamyon veyahut tır şoförlerinin Türkiye’deki gümrüklerde büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Sürücülerimiz “KKTC plakalı ticari araçların Türkiye'ye girişinde yaşadığı sorunlar, özellikle plakalarında bulunan "T" harfi nedeniyle Türkiye'deki gümrüklerde ve güvenlik güçleriyle yaşanan anlaşmazlıklar, KKTC'li nakliyecilerin ciddi bir problemle karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Bu durum, araçların ruhsatında "T" harfinin olmaması ancak plakada bulunması nedeniyle, Türkiye'deki yetkililerin bu durumu anlamakta zorluk çekmesine neden oluyor” dediler.

Ticari araç şoförleri, Türkiye’de sanki araçların iki farklı plakası varmış gibi bir algının oluştuğunu belirterek Bu sorun, hem nakliye sürecini aksatmakta hem de KKTC ile Türkiye arasındaki ticaretin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemektedir” diye konuştular.

Şoförler, Türkiye'deki yetkililerin bu durumu daha iyi anlayabilmesi ve çözüm üretebilmesi için gerekli bilgilendirmelerin ve düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu tür problemlerin giderilmesi için KKTC ve Türkiye arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılması, özellikle ticari araçların plakalarındaki farklılıkların daha iyi anlaşılması ve buna uygun düzenlemelerin yapılması önemli olduğunun altını çizdiler.

Sorunun çözülmesinin, hem nakliye firmalarının işlerini aksatmadan yürütebilmelerini sağlayacak hem de KKTC ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin sorunsuz bir şekilde devam etmesine katkıda bulunacağını sözlerine ekleyen şoförler yetkilileri göreve davet ettiler.

