“Sürüş yaparken cep telefonuyla konuşmayalım”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı vatandaşlarımız, ülkemizde 2000’li yıllarla birlikte başlayan cep telefonu kullanımının oldukça yaygınlaştığını ve bu nedenle de kazaların kaçınılmaz hale geldiğini dile getirerek, yollarda karşılaştıkları kural dışılıkları bizlerle paylaştılar.

Özellikle şehir içlerinde motosikletlilerin bir ellerinde cep telefonu diğer ellerinde ise direksiyonla seyahat ettiklerine birçok kez tanık olduklarını ifade eden vatandaşlarımız, araç sürerken cep telefonuyla konuşanlarla ise hemen hemen her gün karşılaştıklarını söylediler.

Polis raporlarında dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalardan bahsedildiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, “Esasında dikkatsizliğin ana nedeni cep telefonuyla konuşmaktır. Zira yolculuk yapan sürücülerin dikkatlerini tümüyle yola vermek yerine bir ellerinde cep telefonuyla araç kullanmaktadırlar. Bu da kazaları kaçınılmaz kılmaktadır” dedi.

Cep telefonuyla konuşmak isteyen sürücülerin mutlaka kulaklık kullanması gerektiğini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, ancak zorunlu olmadıkça yolculuk yaparken cep telefonuyla konuşmamalarını tavsiye ettiler.