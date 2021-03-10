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“Sürücüye mi yoksa ehliyet verenlere mi kızmak lazım?”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bazı araç sürücülerinin sorumsuzca araç kullandıklarını ve diğer araç sürücülerinin haklarını düşünmeden hareket ettiklerini belirterek bizlere gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

“Sürücüye mi yoksa ehliyet verenlere mi kızmak lazım?”

“Bu kaçıncıdır başıma geliyor. Bugüne kadar bir kişi numarasını bıraktı” diyen fotoğraftaki araç sahibi, bu olayın önceki akşam Girne’de olduğunu kaydetti. Aracının tamponuna çarpan veya sürterek kaçan sürücünün vicdanının hiç mi sızlamadığını sorgulayan vatandaşımız “Artık ne demeliyim bilmiyorum. İnsanda biraz vicdan olur sürtüp kaçmak nedir” dedi.
Ülkemizde ehliyetlerin çok kolay şekilde sürücülere verildiğini savunan vatandaşımız “Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse sonuçlar bunlar olur maalesef. Sürücüye mi yoksa ehliyet verenlere mi kızmak lazım?”
dedi.
Çevredeki kamera kayıtlarından kontrolünü sağlayarak aracına sürterek kaçan araç sürücünü bulmaya çalışacağını vurgulayan vatandaşımız, adeta isyan ederek bulması halinde plakasıyla beraber ifşa edeceğini sözlerine ekledi.
 
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