Sürücüler bulmaca çözmek zorunda

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölgesinden bazı vatandaşlarımız, ülkede başı boşluğun hat safhada olduğunu, özellikle devlet dairelerinde iş üretmek bir yana geriye gidilmeye başlandığını ifade ederek bize attıkları fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.



Güzelyurt - Lefke anayolu üzerinde bulunan Güneşköy Kavşağının karşısındaki Kumkoy tesislerine giden yolu gösteren yön levhasının bir aydan fazla zamandır yerde yattığını söyleyen vatandaşlarımız “Bu bölgeye ilk kez gelen bir sürücü, tabelayı göremediği için bulmaca çözmek zorunda kalıyor.” dediler.

Ana yol üzerinde bulunan yön tabelasının yerine konması için Güzelyurt bölgesi Karayolları Dairesi’nin çok kısa bir süre burada bir çalışma yapması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, Dairenin ilgisizliği nedeniyle yön tabelası bir aydır yerde yatmakta olduğunu belirttiler.

Karayolları Dairesi personelinin ne iş yaptığını sorgulayan vatandaşlarımız “Eğer bu tip aksaklıkları, eksiklikleri yapmayacaksa bu dairenin personele ihtiyacı yoktur. Personelin işi sadece yol kenarlarındaki otları biçmek olmamalıdır” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.

