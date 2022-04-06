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Surlariçi turistlerle canlanıyor

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Son zamanlardaki turist akışından dolayı Surlariçi bölgesindeki esnafın yüzleri gülüyor

Surlariçi turistlerle canlanıyor

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin tarihi şehirlerinden olan Lefkoşa’nın gerek kuzeyinin gerekse güneyinin oldukça eski yapıları bünyesinde bulundurması nedeniyle son zamanlarda yabancı turist kafilelerin akınına uğramakta.
Bununla ilgili bize ulaşan bilgilere göre, özellikle ilkbahar aylarıyla birlikte ülkemize kuzey Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin tur operatörleri aracılığıyla Lefkoşa Surlariçi’nde birçok tarihi mekanı gezdikleri bildiriliyor.
Gerek ileri yaşlardaki turistlerin gerekse genç turistlerin tarihi yapıları, tur operatörleri aracılığında gezdikleri bu arada Büyük Han ve Arasta bölgesinde de alışveriş yaptıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.
Bu turist akışından dolayı Surlariçi bölgesinde bulunan esnafın son zamanlarda yüzlerinin gülmeye başladığı bildirilirken, ilerleyen zamanlarda da bölgeye turist akışının sağlanması için bazı projeler üretilmesi gerektiğini yetkililerle paylaştıkları ifade ediliyor.
 
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