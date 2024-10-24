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Surlar SOS veriyor

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Surlar SOS veriyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini duyarlı vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın tarihinin başladığı bölge olan Surlariçi bölgesini çevreleyen surların SOS verdiğini dile getirerek bu konuda bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
Eski Lefkoşa’yı çevreleyen surların tarihi yapılar olduğunu ve dünyada bu tarihi yapılan insanın gözbebeği gibi bakıldığını ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Ancak bizim ülkemizde fotoğrafta görüldüğü gibi surlar bakımsızlıktan dökülmeye devam ediyorlar” dediler.
Bu tarihi surların adeta kaderlerine terk edildiğini ve her geçen gün bir yerlerinin çöktüğünü ifade eden vatandaşlarımız, “Ne bir Bakanlık ne de bir daire bu surlarla hiç ilgilenmiyor. Acaba tamamıyla çöküp kurtulmasını mı bekliyorlar” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
Ülkeye gelen turistlerin özellikle tarihi yapılarla ilgilendiğini belirten vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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