Sulu tarım can çekişiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, ülkemizin son yıllarda yaşadığı büyük kuraklıklar ve yer altı sularının aşırı çekimi neticesinde sulu tarımın adeta can çekişme noktasına geldiğini dile getirerek, sıkıntılarını aktardılar.



Kurak geçen günler nedeniyle birçok bölgede su kuyularının kuruma noktasına geldiğine dikkat çeken üretici vatandaşlarımız, bunda sadece yağmursuzluğun etkili olmadığını üreticilerin de bilinçsizce kuyu açarak yer altı sularını çekmelerinin de bir diğer sebep olduğunu vurguladılar.

Ülkemizin en çok pazarlanan ürünleri arasında olan patates ekimini yapan üreticilerin bugünlerde tarlalarındaki patatesleri sulamak için adeta perişan oldukları bize ulaşan bilgiler arasında gelirken, diğer kış sebzelerinin de ayni şekilde sulanamadığı ve birçok kış sebzesinin veriminin düşük olacağı bildirilmekte.



