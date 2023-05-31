Sular boşa akıyor ama kimse kılını kıpırdatmıyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Şirinevler sakini vatandaşlarımız, bölgelerinde bulunan bazı su depolarının yaklaşık üç aydır sürekli taşarak ovaya aktığını dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Türkiye’den gelip Geçitköy Barajı’na dökülen ve oradan da tüm bölgelere dağılan kullanma sularının boşa gittiğini gördüklerini ifade eden vatandaşlarımız “Şirinevler bölgesinde DSİ’ye ait yol kenarındaki su deposu aylardır taşarak ovaya akıyor. Yani su boşa gidiyor.” dediler.

Bu boşa akan su konusunda hem Dikmen Belediyesi’ne hem de DSİ’ye bilgi verildiğini ancak kimsenin kılını bile kıpırdatmadığını ifade eden vatandaşlarımız “Belediyelerimiz kaçak su nedeniyle % 25’lik bir kayıp olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle de suyun litresini şimdilerde 12-15 TL arasında vatandaşa satıyorlar. Ancak bu boşa akan suların neden cemeresini biz ödüyoruz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

