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Su kuyuları dibe vuruyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bahçelerindeki sebze ve meyveleri sulamak için daha çok kullanmaya başladıkları su kuyularında bugünlerde su seviyesinin çok aşağıya düştüğünü söyleyerek konuyla ilgili sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.

Su kuyuları dibe vuruyor
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Üretici vatandaşlarımız özellikle Mesarya bölgesindeki bazı köylerdeki ilk suyu kullanan üreticilerin kuyularındaki su seviyesinin oldukça düştüğünü belirterek bunu sebebinin en başta fazla su çekimi olduğunu kaydettiler.
Kış aylarının az yağışlı geçtiğini bu nedenle de bölgelerinin yeraltı kaynaklarını besleyen bazı göletlere bu yıl su birikmediğini ifade eden üreticilerimiz, bundan dolayı da su seviyesinin çok düştüğünü vurgulayarak ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdiler.
Türkiye’den gelen ve tarıma verilmesi planlanan suyun ilerleyen zamanlar için bir çare olabileceğini düşünen üreticiler, ancak bugünlerde düşen su seviyesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını vurguladılar
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