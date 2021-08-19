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Su kuyuları dibe vurdu

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Su kuyuları dibe vurdu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bahçelerindeki sebze ve meyveleri sulamak için daha çok kullanmaya başladıkları su kuyularında bugünlerde su seviyesinin çok aşağıya düştüğünü söyleyerek, konuyla ilgili sıkıntılarını bizlerle paylaştılar.
Üretici vatandaşlarımız özellikle Mesarya bölgesindeki bazı köylerdeki ilk suyu kullanan üreticilerin kuyularındaki su seviyesinin oldukça düştüğünü belirterek bunu sebebinin en başta fazla su çekimi olduğun kaydettiler.
Kış aylarının yağışlı geçtiğini ancak bölgelerinin yeraltı kaynaklarını besleyen bazı göletlere bu yıl su birikmediğini ifade eden üreticilerimiz, bundan dolayı da su seviyesinin çok düştüğünü vurgulayarak ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdiler.
 
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