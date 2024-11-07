SOSYAL MEDYANIN SESİ

“Benim irademi hukukçular belirleyemez” diye bağırıyor, Olgun bey…

“Villa Fırtına”ya çağrıldığı zaman aklı neredeydi

Benim irademi başka bir ülkenin Büyükelçisi belirleyemez” diyerek bağırabilseydi o gün, partisi de ülkemiz de bir başka yerde olurdu.

“Bu bir demokrasi gaspıdır” diye isyan ediyor, Sunat Bey…

“Beyaz Ev”e çağrıldığı zaman aklı neredeydi acaba?

“Benim irademi kolordu komutanı ya da bir istihbaratçı, bir büyükelçi ya da bir görevli belirleyemez” diye isyan edebilseydi o gün, partisi de ülkemiz de bir başka yerde olurdu.

Öyle bir kararlılığı olsaydı… Öyle bir şahsiyeti… Öyle bir yüreği…

(Cenk Mutluyakalı)



Trump yılmadı çok çalıştı 4 sene önce haksız kaybettiği seçimi 4 sene sonra farkla kazandı. Gerçekten ibretlik derslik bir seçim yarışı oldu. Ben bu süreçte onu iyi takip edip birçok konuşmasın dinleyen biri olarak eğer ömrü yeterse dünyayı son 4 seneden hem ekonomik hem politik olarak daha güzel günler beklediğini görüyorum. Petrol fiyatları da yakin zamanda Amerika’dan başlayarak tüm dünyada düşecek. Dolar ve bitcoin değer kazanacak . Teknolojiye önem verilecek. Elon Musk çok daha güçlenecek. Özellikle Ukrayna Rusya savaşı bitirilecek ve kim bilir belki de Kıbrıs'ta da barış rüzgarları tekrar esecek.... Donald Amca'mı yürekten tebrik ederim.

(Tekin K. Birinci)



Donald Trump’ın 2024 seçimlerinde elde ettiği başarı, birkaç önemli etkenin birleşimiyle gerçekleşti. Öncelikle, ekonomik kaygılar ve sınır güvenliği gibi popüler konulara odaklanarak kampanyasını yürüttü. Kampanyasında ırkçı bir dil kullanmaktan kaçınmadan yabancı düşmanlığını bolca kullandı. Özellikle göçmenlik konusunda sert bir tutum sergileyerek, ABD-Meksika sınırında güvenliği artırma ve yasa dışı göçmenlerle mücadele etme sözü verdi. Ayrıca, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ve deindustrialize olmuş bölgelerdeki destekçiler arasında güçlü bir popülerlik kazandı. Bu strateji, özellikle mavi yakalı ve geleneksel Demokrat seçmenlerin desteğini almasına yardımcı oldu.

Bunun yanı sıra, Trump’a yapılan suikast girişimi ve Elon Musk gibi etkili isimlerin desteği, Trump’ın kampanyasını daha da güçlendirdi. Suikast girişimi, Trump'ı halkın gözünde güçlü bir figür olarak konumlandırırken, Musk’ın finansal ve sosyal medya desteği, Trump yanlısı içeriklerin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Bu faktörler, Trump’ın özellikle genç erkek seçmenler arasında daha fazla destek bulmasına katkı sağladı. Ayrıca, Trump’ın hukuk davalarının başkanlık zaferiyle birlikte ertelenme ihtimali de, Trump yanlısı seçmenler için bir motivasyon kaynağı oldu. Maço ve muhafazakar söylemlerle Hristiyan fundamentalistleri coşturdu.

Bu zaferle birlikte, Trump yönetiminin ekonomik korumacılık, sınır güvenliği ve ulusal güvenlik gibi konularda daha agresif adımlar atması beklenebilir. ABD’nin dış ilişkilerinde daha izole bir tutum sergilemesi, Ukrayna ve Orta Doğu’ya verilen desteği sınırlandırması da gündeme gelebilir. Kıbrıs konusu ise bölgesel gelişmelerle birlikte yeni bir döneme girebilir.

(Mete Hatay)



Mamaları su yerine alkol ile hazırlanan bebeklerimizden hayata tutunmayı başaranlar bugün taburcu olmaya başlamış. Tamam, bu çok sevindirici bir haber. Fakat bu haber aynı zamanda çok da eksik bir haber. Biz yetkililerden şu sorulara da cevap istiyoruz;

1) Bebeklerin sağlında kalıcı ve ömür boyu tedavi almalarını gerektirecek bir sorun var mı? (Böbrek yetmezliği vb.)

2) Yıllar önce kardeşim aracı ile yaşlı bir amcaya çarptığı zaman hastanede polis ona şöyle bir şey söylemişti, “şu an çarptığın kişi iyi olabilir ama 1 yıl, 1 gün boyunca hayatını kaybederse sorumlu tutulursun.” Allah korusun bu bebekler birkaç ay sonra ciddi bir rahatsızlık yaşarsa sağlık bakanlığı sorumluluk alacak mı yoksa “biz taburcu ettiğimizde tamamdı” diyerek işin içinden çıkacaklar mı?

3) Bebeklere ve ailelerine yaşatılan bu travma için devlet ekstra birkaç şey yapmayı düşünüyor mu? (Bebeklerin ilerdeki eğitim masrafını üstlenmek vb.)

(Ayşe Akınlı)

