SOSYAL MEDYANIN SESİ

Tüm hemşireler bundan sonra yasal prosedür ne ise onu yapmalı.

Hepsi gözünü açmalı!

İşi idare edelim derken, sonunda gabak hemşirelerin başına patlıyor ve kimse sorumluluk almıyor.

Hemşireler bundan sonra, düzeni ve sistemi ya yasal yoldan yürütecek ya da boyun eğecekler

(Ahmet Özsoy)



Yaklaşık 8 yıldır Yeni Bakış Web TV'de program yapıyorum. Yaptığım eleştiriler nedeniyle çok hakarete uğradım, zaman zaman da tehdit edildim. Hiç birisinde de ne şikayet ettim ne de hakaret veya tehdit edenleri muhatap aldım ve cevap verdim. Bugüne kadar da medyada herhangi bir olay ve kişiyle girdiğim tek bir polemik de olmadı.

Ancak son yaşanan ve bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan skandalda, ülkeyi yönetenlerin de sorumlu olduğu eleştirisini yaptığım için bana sahte hesaplardan hakaret edilmesi çok ağrıma gitti.

Bana hakaret eden sistemin beslemeleri size sesleniyorum, "Eğer erkekseniz sahte hesaplardan değil, yüzünüzü görebileceğim gerçek hesaplarınızdan bu hakaretleri yapınız. Sizi gidi para için satılmışlar"

Ama çok haklısınız, oldukça yoğun vasat zekaya sahip insanın yağadığı bu ülkede istediğiniz gibi at koşturabilirsiniz.

(Ufuk Çağa)



Vahşi Emperyalistlerin masum çocukları gözünü kırpmadan öldürdüğü bu coğrafyada, cadılar bayramını Cumhuriyet Bayramından daha büyük bir coşkuyla kutlamanın adını ben koyamadım.

(Eralp Şerifoğlu)



Hükümet İstifa Derken…

Meclis Başkan Yardımcılığını UBP Pazartesi seçecek ve bunu yaparken de CTP sadece seyredecek…

Seçilen Meclis Başkanı da seçilecek Meclis Başkan Yardımcısı da 2 yıl süreyle görevde kalacak…

Kalacak çünkü CTP’nin agresif, yanlış tutum ve açıklamaları geri adım atmasına müsade etmeyecektir…

CTP’nin ortaya koyduğu argümanların hiç biri geçerli olmadığı gibi, Söz konusu argümanları da ilk çiğneyenler bizzat kendileri olmuştur…

Geçmişe bir göz atalım…

Yıl 2007 Ferdi Sabit Hükümeti, Meclis Başkanımız CTP milletvekili sayın Fatma Ekenoğlu ve ayni dönem Meclis Başkan yardımcılığı görevine CTP Milletvekili Rahmetlik Gülboy Beydağlı seçilmiştir…

Allah aşkına şimdi herkes neyin peşinde ki şu meclisin çalışmasına engel olmaya çalışılıyor.

CTP vekilleri ile birlikte bir azınlık gurubu istifa demekle istifa edilecek hayali biraz abartılı durmuyor mu…

Birine istifa et deme hakkı olabilmesi için önce ona oy vermiş olman lazım değil mi…

Peki bu istifa diye bağıranların içinde UBP’ye mühür vurarak oy veren kaç kişi var…

Eğer yoksa neyin kafasını yaşıyorsunuz…

50 yıl içinde geldiğimiz noktada siyasetin yozlaştığı, ve yozlaşmaktan da şikayet edenlerin buna çanak tuttuğu, bir noktadayız..

Meclis Başkanlığı UBP’nin peki CTP’ye ne oluyor…

Adayınız olmadığına göre 2007’de olduğu gibi El koyma isteğiniz de yok, o zaman esas niyetiniz ne…

Başkanlık konusunda Onu tanımam, bunu onaylamam bunu istemem diyecek lüksü olmayan bir parti…

(Gürsel Uzun)

