SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ülke ekonomisini ayakta tutmak için “sürdürülemez” üç alan seçildi: Üniversiteler, İnşaat Sektörü ve İlegal Düzen.

ÜNİVERSİTELER: Sahte diploma skandalı ile çatladı. Eğitim kalitesi ya da nitelik değildi öncelik çünkü…

İNŞAAT SEKTÖRÜ: Kıbrıslı Rumlara ait ihtilaflı ve sorunlu mülkiyet üzerine kendine alan yaratan müteahhitlerin saltanatı uzun sürmedi. Şimdi yaprak kımıldamıyor.

İLLEGAL DÜZEN... ”Sanal bahis, kumar, gece kulüpleri ve insan ticareti gibi uluslararası hukukun dışında kalan faaliyetler, ülke ekonomisinin üçüncü "sürdürülemez" alanı oldu.

“Arka Bahçe Ekonomisi” çökmeye mahkûmdur.

Tek yolumuz var, bu “illegal” yapıyı yıkarak, ön bahçeye çıkmak ve dünyaya katılmak.

Bunun tek yolu da çözümdür.

Müzakere edeceğiz illaki… Ortak zeminin Birleşmiş Milletler kararları olduğunu kabul ederek… Bir de paylaşmasını bilerek…

(Cenk Mutluyakalı)



Hayatta ne yaparsanız yapın, insanlar sizi eleştirecektir. O nedenle mutlu olduğunuz ve doğru bildiğiniz ne varsa

onu yapın.

(Eralp Şerifoğlu)



Kritik tarih 3 Aralık!

İşte bizler için dava asıl şimdi başlıyor. Çünkü 3 Aralık’taki davada yeni bilirkişi raporu tartışılacak ve süreç bizi bir sonuca taşıyacaktır.

Gerek Şampiyon Meleklerimizin aileleri, gerek avukatlarımız, gerek turist rehberlerinin aileleri ve onların avukatları… Hükümetimiz, muhalefetimiz, Meclisimiz… Belki de tümü birlikte çalışmalı, uzman heyetlerle bu rapor didik didik edilmeli. Lehimize olan tüm noktalar en sarih şekilde belirlenip mahkeme heyetinin önünde tartışma kaldırmadan konabilmeli, olası istenmeyen noktalar da var ise –ki olacağını düşünmüyorum, zaten her şey açık ve net ortada – bu noktalar en iyi şekilde etüt edilip, karşı savunma hazırlanıp mahkeme heyetinin doğru karara ulaşmasının önüne engel olmayacak şekle sokulmalıdır.

Umarım 3 Aralık’taki mahkemeden sonra bu süreç çok hızlanacak ve istediğimiz gibi olası kast ile sonuçlanacaktır.

(Aytuğ Türkkan)



Hükümet,

Ekonomi büyüyor, Milli gelir artıyor dese de,

Rakamlar öyle demiyor.

DÖVİZ KURLAR:

Ekim, 2016

1 ABD Doları 3.05 TL

1 EURO 3.40 TL

1 STG 3.79 TL

Ekim, 2017

1 ABD Doları 3.70 TL

1 EURO 4.34 TL

1 STG 4.87 TL

Ekim, 2024

1 ABD Doları 34.24

1 EURO 37.07

1 STG 44.55

(Ülker Fahri)



Abdullah Öcalan'ın konuşabileceği tek yer öldükten sonra hesap vereceği yerdir...

(Göktürk Ötüken)



