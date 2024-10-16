SOSYAL MEDYANIN SESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu’nda yaklaşık 4 haftadır ders yapmayan gruplar var. Her gün okuluna giden ‘size bilgi verilecek’ denip evine gönderilen yüzlerce öğrenci. Hazırlık Okulu Yönetimi öğretim kadrosunun sayı olarak yetersiz olduğu gerekçesiyle yarı zamanlı akademik personel talep etmekte. Rektörlük pedagojik, akademik ve lojistik akıldan yoksun sunni mali disiplin sağlama peşinde bu talepleri reddetmekte. Sendikalar mahcup bir sessizlik içinde kendi TİS’lerinin dışında suya sabuna dokunmayan modunda. VYK ihale bağlama ve parti işleri ile meşgul, üç maymunu oynamakta. Hükümet bildiğimiz, yazmaya değmez.

“Çirkef yatağının ortasında gülistanlık olmaz” demişti Arif Hasan Tahsin. DAÜ bir ara o gülistanlık oluyordu. Şimdi hocanın ne kadar haklı olduğunu bir daha anlıyoruz.

(Cemil Sarıçizmeli)



Köyün kasabanın ara sokaklarında hızlı ve dikkatsizce araba sürüp yavru kedi ve köpek ezen markalı eşşekler; Yola çocuk atılsa Onu da ezeceksiniz!

(Eralp Şerifoğlu)



Müteahhitler, otelciler, sanayiciler barikata yürüdüler…

Hem Ersin Tatar'a yürümeleri gerekirdi.

Hem de Nikos Hristodulidis'e...

İki başkanlık sarayı önünde olsaydı bu eylem, işte o zaman amacına ulaşırdı.

“Mülkiyet" sorunu müzakere masasında çözülecekse eğer... En önde “Müzakerelere dönünüz” pankartı taşınmalıydı.

Böyle bir talep gelmiyorsa eğer geriye karşılıklı “güç gösterileri” kalıyor. Biri “Maraş’ı açtım” diyor, öteki “tutukladım.”

“Bir problemi onu ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz” der Einstein… Sorunun aslını görmezden gelirseniz, sonuçlarını da yok edemezsiniz.

(Cenk Mutluyakalı)



İnadına ısrarla bu pazarı açık tutmaya kararlı birkaç esnaf. Her salı tezgahlarında açıp Çayırova da pazar yerinde hizmet vermeye çalışıyorlar.

Pazar yerinde 5 tane ahşap büfe tarzı binalar var. Bu binaları açsalar buranın reklamını yapsalar daha fazla üretici ve daha fazla tüketici çekmek için kafa yorsalar nasıl olur.

16 sene önce 800 000 bin TL proje bedeli olan bu pazar yerini şimdi yapmaya kalksan 10 milyon ister. Geliştirmek için ise esnafla sanatkarlara üreticilerle ortak bir vizyon geliştirmek için çalışmak gerek.

Zor mu? Bence sadece emek ve zaman. İlgi ve program.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Tek adaylı değil, iki adaylı seçim yapılsın: Ülkenin başka hiçbir derdi yokmuş gibi, aslında dertlerimize çare üretilmesi gereken yer olan Cumhuriyet Meclisi'nde yaşananlara bakınız!.. Başkanını seçemeyen bir Meclise de tanıklık ediliyor.. Deneyimlerden ders alınmayacak mı?.. Zorlu Töre ile Faiz Sucuoğlu Meclis başkanlığı için parti grubunda değil de Meclis genel kurulunda yarıştırılsaydı bu yankılı kaos yaşanmayacak, parti yıpranmayacak ve beşinci turda, önünde - sonunda en fazla oyu alan kazanacaktı… Oysa yeni duruma bakınız: UBP Parti Meclisi toplantısından sonra yapılan açıklamada “Meclis Başkanlığı seçiminde yola yeni bir adayla devam edeceğiz” denildi… Hayır… En iyisi yola iki adayla devam etmek… Eğer Truva atları hâlâ devredeyse seçim maratonu yine 5’nci tura kadar sürer ve sonuç olarak bir Zorlu Töre olayı daha yaratılır… Seçimde iki aday yarışırsa 5’nci turda salt çoğunluk sağlanamasa da ilgili tüzük maddesinin öngördüğü şekilde seçimi en fazla oyu alan kazanır… Ortaya çıkan yalın gerçek şu ki, UBP; sadece bilinen muhalefete karşı değil, içindeki Truva atı muhalefetine karşı da direniyor…

(Ahmet Tolgay)



21 yaşında saat 06.00 yani sabahın ilk ışıkları 239 miligram Alkollü içki tesi altında, bastığı yeri görmez durumda, üstelik araç kullanıyor ve yanına da bir yolcu alıyor. O da 21 yaşında. Hade şoför alkollü kendini bilmez. Yanındaki arkadaşı neden ona engel olmuyor. Bu da gösteriyor ki Gençlik yoldan çıktı. Ya alkolik ya da uyuşturucu bağımlısı oluyor. Yazıklar olsun. Aileler de buna engel olamadığı gibi, ön ayak olanlar da var…

(Alkan Baykent)

