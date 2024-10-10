SOSYAL MEDYANIN SESİ

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Arkadaşımla sohbet ediyoruz.

"Bunalımdayım gece uyuyamıyorum"

"Ne ďüşünüyorsun" dedim.

"Pahalılığı, işsizliği, göçü"

"Bırak onları başka şeyler düşün" dedim.

"Düşünüyorum.trafik sorununu Kıbrıs sorununu, kacak işcileri, yozlaşmış siyaseti"

"Yahu daha güzel şeyler düşün uyursun" dedim.

"Ne mesela" diye sordu.

"Ben hep annemi düşünür hayal ederim ve uyurum "deyince.

"Aman aman birkaç kez denedim anam aklıma gelmez kaynanam gelir, benim uykum tam kaçar sabaha kadar balkonda yıldız sayarım"

Maalesef toplumsal travmalarımız her gecen gün artıyor.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Show TV’deki Deha dizisinden muhteşem replikler...işte bu yarimadaciga Türkiye'den bakış açısı, kimse bana laga luga yapmasın...

Kara parayı aklamak için Kıbrıs’ta kumarhane alıyoruz

Kıbrıs’a kapağı attık mı (tamamdır)

Kıbrıs’taki pürüze asla takılmayınız, paranız güvende

Kıbrıs’ta aklaman gereken para zaten sende

(İsmet Özgüren)



Biz çocuktuk...

Çocukken bizim evin arkasındaki boş arsada mahalleden arkadaşlarla sık sık top oynardık. Alışma ile iki kaptan takımımızı oluştururduk.

Birgün takımı seçmekte zorlandım . Ne yaparsam yapayım takımı istediğim gibi seçemiyordum. Her seçimden sonra baştan alışma teklif ediyordum. Sonunda baktım olmayacak sahibi olduğum topu alıp oradan kaçtım.

Haklı olarak arkadaşlar da bana küstüler Hatamı kabul etmek işime gelmiyordu Akşam üstü karşı takım kaptanını sahaya kendi topunu getirmemekle suçladım . Herkesin biraz olsun kafası karıştı.

Sonra topu alıp geldim. Oyun da tekrar başladı.

Çocuktuk...

(Bülent Dizdarlı)



UBP, kendi içerisindeki krizi çözemiyor.

Muhalefet etken seçim istiyor, konuyu kökten çözmek adına…

Siyasetçilerin erken seçim isteme, istememe tartışması devam edebilir, sorun değil…

Peki toplumun sorununu çözecek olan nedir?

Uzlaşı…

Erken seçim tarihinin bu kadar yakın olmasa da, belirleneceği…

Kritik yasaların belirlenerek seçimden önce geçirileceği….

Gibi…

Vatandaş olarak, suçlama oyunlarından uzak, yangını söndürecek adımları beklemek hakkımız…

(Hüseyin Ekmekçi)



Zamanında "Görünenden Fazlasını Okuyamamak" iş açar insanın başına.

Halbuki henüz çocukluğumuzda öğretmemişler miydi bize , "Perşembenin gelişinin Çarşambadan belli" olduğunu...

(Betül Arslan Akkuş)



İki gün kapalı gişe film yayını vardı, iki gün de satranç turnuvası düzenleniyor anladığım. Sırayla pirilli, lingiri, cukko oynansın. Memleketi yönetmeye de sıra gelir elbet !

(Turgut Alas)

