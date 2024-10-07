SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kimse beni iradem dışında dışlayamaz.

Açıkçası ben kimsenin bir AB vatandaşını bireysel olarak vatandaşlıktan çıkarma hakkı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir teşebbüs ic hukuğa ardından da İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşınır. Yani kuzeyde yaşayanları kendi istekleri dışında vatandaşlıktan çıkarılması güneyin de AB ninde başını ağrıtabilir.

Neticede Vietnam'da yaşayan bir Fransız'ı vatandaşlıktan çıkarmaya kimse teşebbüs etmiyor.

Bana böyle bir eylem içine giren olursa konuyu

AIHM e taşımaktan asla çekinmem.

(Bülent Dizdarlı)

Köyde kuş sesleriyle uyandım erkenden... Çatıdaki kiremitler arasında ne yaptıklarını bilemediğim kuşlar, gelen seslere bakılırsa bayağı hamarat!

Güneş çok parlak ama henüz serinken yürüyüş yapayım dedim.

Köylerimizin şehirlere oranla daha temiz, insanlarınınsa daha duyarlı olduğunu sanırdım. O eskidenmiş! O kadar rahatsızım ki, yürüyemiyorum.

Yine yol kenarında duran bir karton kutu bir de plastik lenger bu işi görür deyip çöp toplamaya koyuldum. Belki toplamda 100 metrelik bir alanı temizleyebildim. Çok yazık, çok. Belki bunları Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ekipleri görüp alır diye fotoğraf paylaştım.

Çevremizi bu kadar kirletenler ülkemizi sevmiyor. Ben de onları sevmiyorum!

(Özgül Gürkut)

İnşaat furyası güneydeki tutuklamalardan sonra bir nebze yavaşlamasına rağmen aynı şekilde devam ediyor. Çevre tahribatı ve alt yapısız yapılaşma aynen sürüyor. Bu konuda eğer ciddi ve kapsamlı bir girişim yapılmazsa, yakında ne dağ kalacak, ne temiz bir deniz, ne yeşil Beşparmaklar ve ne de yaşanılacak bir Kıbrıs. Hükümet ve yönetimindeki Planlama Dairesi aynı umursamazlık içerisinde doğru dürüst bir planlama yapmadan önüne gelene izin vermeye devam ediyor. Etraftaki rant gelir farkını uç noktalara çekti. Öte yandan iş gücünde kayıt dışına kayma hızlandı. Köleci bir topluma dönüştük iyice. Buralarda çalıştırılmak için yüzlerce işçi adaya getirilmeye devam ediyor. Bunların yaşam koşullarını zaten artık herkes biliyor, görüyor. Bu böyle devam edemez. İnşaat sektörü kısa zamanda daha insani, etik, doğa dostu, daha az yıkıcı bir hale dönüşmezse, bu balon da her balon gibi patlamaya mahkumdur. Rum tarafında açılan mülkiyetle ilgili siyasi, tek taraflı davalara bile tepki vermek gelmiyor içimizden ki bu davaların kalıcı ve önemli implikasyonları olacak Kıbrıs Türkü için.

(Mete Hatay)

Korkunç..manyaklar,sosyopatlar ülkesi haline gelen Türkiye beni hiç bu kadar korkutmamıştı doğrusu..Cinnet hali yaşayan bir ülke..Her yerden sağlıksız göç alıyor..içinde inanılmaz bir suçlu masum dengesizliği başlamış..Yolda giderken bir manyağa denk gelme olasılığı çok yüksek ihtimal..Yolda yürüyen genç kızı taciz edip üzerine çıkan sabıkalı 2 pislik içeri alınıp bırakılmıştı fakat sosyal medya baskısıyla yeniden içerdeler..Surlardaki manyağı ne siz sorun ne ben söyleyim!Saplantılı bir sosyopat 2 genç kızı doğradı yahu!Kanımı donduran olay mahalline annesini çağırıp kadının önüne kızının parçalarını atması!!Caniliğin vahşiliğin dozu her geçen gün artıyor..Sokaktaki hayvanları canice öldürüyorlar kadın cinayetleri azalmıyor aksine artıyor..sokakta yaşayan insan sayısı da artıyor fakirlik had safhada..Kimse mutlu değil,kimse güvende hissetmiyor..kimse adalete inanmıyor kimse devletin hiçbir kurumuna güvenmiyor..Uyuşturucu kullanımında dünya liderliğine oynuyor..geberene kadar koltuğa yapışma kafasında öngörüsü,sığ siyasetçiler yanlış politikalar liyakat denen kavramın hiç edildiği çok ama çok garabet bir dönem..Hiç bu kadar korkmamıştım Tanrım orada yaşayan masum herkese yardım etsin..Cidden sinirlerim dayanmıyor!

(Bala Kayadelen)