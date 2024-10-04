SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bazıları soruyor,

Kıbrıs'ta niye çözüm olmuyor!

Çözümsüzlükte, siyasetin korumasında, at oynatan

O kadar çok çıkar çetesi var ki!

(Ülker Fahri)



Basit bir şekilde, sakince yazalım.

*Nüfus sayımı neden önemli?*

- Nüfus sayımının amacı ise bir ülkede yaşayan insanların toplumsal ve ekonomik planlama açısından sayılmasıdır. Nüfus sayımı; nüfusun artış hızını, cinsiyet oranını, eğitim durumunu, mensup olduğu ırkı, inandığı dini, konuştuğu dili ve yaş dağılımını belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

*Nüfus sayımı yapmaktan neden korkuyoruz?*

- Nüfus sayımı olmaması, ekonomik planlama ve kalkınma stratejilerini olumsuz etkiliyor...

(Özcan Saygı)



Ortadoğu kazan, ABD destekli İsrail kepçe o cadı kazanını karıştırıyor. Ateşten çember giderek daralıyor. Girit'in Suda üssü ile Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden kalkan uçaklar İsrail adına Hizbullah ve Lübnan'ı vuruyor. İşin içine İran'da girdi. ABD büyük devletleri parçalayarak idare edebileceği küçük devletler haline getirmek istiyor. Irak 3'e bölündü. Suriye keza öyle. Lübnan'dan sonra Sıra Suriye'ye gelecek. Sonra İran ve Türkiye hedef tahtasına dönüşecek. Suda ve İngiliz üslerinden kalkan uçaklar bombalamayı sürdürürse Kıbrıs hedef tahtasına dönüşmezmi? Aman bombalar başımıza düşmeden tedbir almalıyız

(Taner Ulutaş)



Emrullah Turanlı'nın şirketi T&T'nin elektriğini kesmiş miydiniz??? Yoksa pazarlık yapıp taksite mi bağladınız?

(Göktürk Ötüken)





Hani protokole göre kuzu 250, oğlak 230 altına düşmeyecekti, memlekette elektrik mi, mazot mu ne ucuzladı ki canlı hayvan fiyatlarını hala daha tarım bakanlığı eli ile aşağı çekersiniz, yazıklar olsun

(Mehmet Çetereisi)



Aylardır Amerika iranı vurmak için bahaneler üretti vuramadı İran bir şekilde uzak durdu gerek tehdit ederek gerekse akılcı siyaset ile lakin son günlerde yaşananlar iranı kaçınılmaz bir savaşa sürüklemiş gibi durur! Bu savaş büyür mü!? Pek öyle görünmüyor fakat İran Amerika savaşı olur gibi duruyor tıpkı ırakta Saddam'a yapılanlar Libya'da yapılanlar mısırda Sisi'ye yapılanlar! Lakin bu olayların tümünün hazırlanışı ve projelenmesinin tek yöneticisi var o da İngiliz kraliyetidir! Tüm dünya bunu göz ardı ediyor maalesef. Yakında petrol krizine hazır olsun dünya. Tüm oyunlar bunun üzerine.

(Turgut Reis Karabetça)





En önemli sorun her şeyden çok araba sürerken telefonda sosyal medyaya girenler mesajlaşanlar KKTC polisi denen yapı yollara tuzak kurup saklanıp hız tespiti adı altında halkı soyacağına birinci öncelik buna eğilsin.

(Kemal Alper)



Bu ülkede kiralık araba terörü var! Bu ülkede trafik akışının “SOLDAN” olduğunu bilmeyen, Ehliyeti “SAHTE” yüzlerce sürücü var!

O nedenle yollarda ölmeye mahkumuz.

(Eralp Şerifoğlu)



