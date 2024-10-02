SOSYAL MEDYANIN SESİ

KIBRIS SORUNU BİR BULMACADIR :

Son gelinen noktada KKTC yönetimi, Bağımsız bir Devlet tezini ortaya koydu. Bu tez TC tarafından da, Meclis de oy birliği ile alınan bir kararla desteklendi.

Bu, formüle, Rumlar ve bizden bazı kesimler karşı çıkar.

İkinci çözüm Siyasi Eşitliğe dayalı FEDERASYON.

Bunu ben yorumlamıyorum. Rum İş adamları yorumluyor :

- Mr. Dolmacı, dürüst bir adamsın, sana yalan söyleyemeyik. Biz KC ve AB üyeliğini niye bölüşelim. ( Papadobollos bunu Annan planında ağlayarak söyledi.)

1960 da siyasi eşitliğe dayalı Federasyon hepimizin başına bela oldu. Karar mekanizması tıkanır.

Sizde nüfus değişti, bizde Elam güçlendi. Dünyada milliyetçilik arttı. Nasıl kontrol edeceyik???

Ben Tufan beyi tebrike gittim. Akel i test edelim dedim.

Rum Meclisinde bulunan ve oy birliği ile alınan üç ENOSİS kararının kaldırılmasını isteylim.

- AKEL kendi programından kaldırdı, Meclis’teki kararları kaldırtması zor dedi.

- üçüncü alternatif KC ne azınlık olarak bağlanalım. Siyası eşitlikten de vaz geçelim. Garantörlükten de vb. Bir zamanlar modası geçti derdik. Bu günkü Orta Doğuda moda oldu mu yine?

- Dördüncü alternatif, zaten TC güvenliği , ekonomiyi sağlar. Adını koyalım , TC ye bağlanalım.

Herkes ağzındaki baklayı çıkarsın. KIVIRMASIN.

Benim önerim :

Bu bulmaca DİLLEMAYA dönüştü.

Bu günkü şartlara gelindi. Bırakın aynen devam etsin. Siyasi matematiksel formüllerle uğraşmayın

Tabanda, iki halkın refahını artırıcı, işbirliği imkanları var. Bunları başlatın. Beraber kazanan insanlar kavga etmez. Ekonomik engelleri kaldırın, uçuşlarda Türk Ercandan uçarken, Rum da Türk hava sahasını kullansın.

Tazminatlar bir esasa bağlansın İki tarafında tazminat hakkı var.

Rum İsrail'den gaz, elektrik getiremez, TC den alsın.

Maraş bir formülle açılsın.

VB.

Varsın biz BM üye ülke olmayalım !!!

(Yücel Dolmacı)

Susuyorsak, cevabımız olmadığından değil...

Bin tane işimiz var, yapmamız gereken...

Bir de okuduğunu, dinlediğini anlamayanlarla mı uğraşacağız?

Yıllardır odaklandığım tek bir şey var: Üret, mutlu ol...

Bu, "abi" diyen kardeşlerime ilk öğretmek istediğim şey...

Gerisi mi?

Arkamdan konuşan .... konuşur...

Üreteceğiz, mutlu olacağız...

(Hüseyin Ekmekçi)

Asgari ücret Güneyden daha yüksek olmuş! E keşke temel gıda maddeleri da onların fiyatlarında olsa kuzu eti kilosu 9-12 €. Dana Angus 6€. Et, süt, peynir ,tavuk bizden ucuz

(Emirali Tatlıdil)

Asgari ücreti açıklayalı 5 saat bile olmadan elektriğe %15 zam. Bu %15'in yaratacağı fiyat artışı da 1.2 güne kadar herşeye %20-30 olarak yansıyacak.

Aşağıdaki resimde USD-TL ve PETROL-USD olarak 1 Temmuz ile 1 Ekim arasındaki değişimleri göreceksiniz.

1 Temmuz'da 1 USD 32.40 TL civarındayken bugün 34.20 TL civarında artış 1.80 TL yüzde olarak söylersek yaklaşık %5.5 gibi bir artış olmuş dövizde.

1 Temmuz'da brent petrol 85 USD civarındayken bugün ise 72 USD civarında düşüş -13 USD yüzde olarak söylersek -%15.5 gibi bir düşüş olmuş petrolde.

Yani yukardakinden anlayacağınız kullandığınız akaryakıtın sadece kabataslak maliyeti +%5.5 - %15.5 = -%10 civarında düşmüş görülüyor.

Peki fiyatları yükselten Ekonomi ve Enerji'den sorumlu halkı sömürmeye çalışan matematik özürlü arkadaşlar siz hangi formüllerle ve hangi verilerle yaptınız da %15 fiyat artışı buldunuz. Bir açıklayın da biz de bu hesaplamayı bir öğrenelim. Yoksa yüzdenin önündeki eksi işareti dikkatinizden kaçtı, indirim yapmak yerine bindirim yapmayı daha mı uygun buldunuz!!??

Hadi Hodri Meydan. Açıklayın yaptığınız hesaplamaları...

1 Temmuz'u da açıklayın, 1 Ekim'i de açıklayın lütfen.

Not: Yemiş olduğunuz haltların parasını halkın sırtından çıkarmaktan vazgeçin. Herkes bu artışın neden olduğunu çok iyi biliyor.

(Aykut Aksu)