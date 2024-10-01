SOSYAL MEDYANIN SESİ

Çekirdeklerin kabuklarını yola atan kişiye 34 bin TL ceza yazılan bir ülkede yaşıyoruz.

Çekirdek doğada kaybolan bir besin yani gıda olduğundan ötürü çöp sınıfına girmediği halde, Gönyeli Belediyesi şahsa "çöp atma cezası" yazıyor.

Nisan 2024 tarihinden beri ilgili tüm mercilere şikayet edilen kamyonlar dolusu molozlar için ise, çevreyi ve doğayı katleden şahsa hiçbir cezai işlem bugüne dek uygulanmayan bir ülke burası!

"Gönyeli’de bir sürücü, araçta yediği çekirdeklerin kabuklarını yola gelişi güzel attı" deniyor ve basına yansıdığı için belediye hemen alelacele vatandaşa "çöp cezası yazıyor hem de 34 bin TL.

Kimse de çıkıp demiyor ki, "çöp işlevini yitirmiş ve kullanılamaz her türlü materyale verilen genel addır", bir belediye çekirdek kabuğunu nasıl materyal olarak değerlendirebilir"

34 bin TL ceza yazılan şahıs ödemeyip mahkemeye gitse, haklı çıkar ve dönüp belediyeye tazminat davası da açabilir kanımca.

Çünkü asfalttaki çekirdek kabuğu 10 ila 20 gün arasındaki bir sürede yok olur

Çekirdek kabuğunu "çöp" değerlendirme akımını ilk olarak Girne Belediye Başkanı başlatmıştı.

Siz daha büyük ve önemli çevre ve doğa katliamlarına bakın.

(Rana Sarro)

Siyasi eşitliğe dayalı coğrafi federasyon önerisi uluslararası toplum tarafından da kabul gördü ve BM kararlarına girdi.

Buna göre, Kıbrıslı Türkler toprak ayarlamasından sonra kendilerine kalacak bölgeyi yönetecekler ve federal devletin karar alma organlarına etkin biçimde katılacaklar.

Yani, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yürütme, yargı ve yasama organlarında sahip oldukları haklarının çok ötesinde haklara sahip olacaklar.

Bu yabana atılacak bir kazanım değildir!

Bunun ötesine geçip “egemen eşitlik” talep edenler şunu bilmelidirler ki, “tankların gücü” buna yetmez!

“Tanklar”, Kıbrıslı Türklere federal bir devlette siyasi eşitlik bahşettiler ve verecek başka bir şeyleri yoktur bundan başka!

(Cenk Mutluyakalı)

Uyanık ol ey halkım!

Bu ülke ne çekmişse ve çekiyorsa;

1. Kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan, bu uğurda bayrağı, şehitleri ve milliyetçi söylemleri dilinden düşürmeyen, elde ettiği ganimet ve düzenden sağladığı çıkarlarına dokunulacağı endişesi ile çözüme ve barışa karşı çıkanlardan,

2. Felaket tellallığı yapıp, kaos yaratmaya çalışanlardan,

Ve...

3. Oy uğruna onlarla işbirliği yapan siyasetçilerden,

çekmiştir.

Uyanın artık, uyanın ve görmeye çalışın.

Ülkemizin ve çocuklarınızın geleceği için,

Onlara geçit vermeyiniz.

(Ülker Fahri)

Elektriğe %20 zam yapmış devletimiz. Emrullah Turanlı (T&T) gene ödemeyecek ve siz elektriğini kesmeyip borcunu taksitlendireceksiniz. Vatandaş ödemeyince elektriği kesilecek borcunu yatırıncaya kadar da açılmayacak. İşte böyle bir memleket de yaşıyoruz.

(Göktürk Ötüken)

Memleketin bir çok yerinde trafik felç olmuş durumda.

Her ay yüzlerce yeni araç trafiğe katılıyor, yollardaki araç sayısı artıyor ancak buna paralel yeni güzergah, kaçış yolları vs tartışılmıyor, konuşulmuyor, planlanmıyor, yapılmıyor.

Ulaştırma Bakanı olduğu söylenen zat, domates biber patlıcan derdinde!

Sorsanız memlekette Ulaştırma Bakanı varmış.

Bir varmış bir yokmuş….

(Aral Moral)