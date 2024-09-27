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SOSYAL MEDYANIN SESİ

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SOSYAL MEDYANIN SESİ
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“Federal çözüm modeli geçerliliğini yitirmiştir” diyor Erdoğan.

Niye?

Kaç yıl denendi de geçerliliğini yitirdi?

“İki ayrı devlet” denilen kurgu tam 50 yıldır deneniyor oysa.

50 yıldır ilan edilmiş “ayrı devlet” iddiası var. Kıbrıslı Türkler yalnızlaşıyor denendikçe… Kirlilik büyüyor. Gençler ülkelerinden kopuyor. En zengini de en yoksulu da geleceğini göremiyor.

Erdoğan için Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de stratejik bir “toprak parçası” olabilir. Ada’yı fethedilmiş bir topraktan ibaret görebilir Erdoğan… Bizim için memlekettir. Bunu anlamıyor!

(Cenk Mutluyakalı)

BİR SORU

Kıb-Tek zarar ediyor diye özelleştirme önerenler, Ercan Hava Alanında ki işletmesinin zarar beyan etmesi üzerine oranın yönetiminin kamuya devredilmesini gündeme getirecek mi ?

(Bülent Dizdarlı)

Girne sınırları içerisinde Girne merkez de dahil kamyonların üstü açık ,örtüsüz bir şekilde, sanki de yeterli toz toprak yokmuş gibi trafik ve insan hayatını tehlikeye koyar bir şekilde taşımacılık yapması yasalmıdır ? Yoksa o taşınan taş-kaya vs birini öldürene kadar kimseciklerin umurunda değil mi ? Bilen varsa bizi de aydınlatsın bizde öğrenelim .

(Özgür Göksel)

Kurultay bitti, didişme bitmedi... Otorite yok, herkes ayrı telden...

Ekonomi resmen çöktü... Devletin giderleri az sayıda vergi yükümlüsünün üstünde...

İş yapması gerekenler bir araya gelemiyor... Türkiye'den de bütçeye direk destek yok. Borçlana borçlana, vergi yükümlüsünü soya soya ilerliyor ülke...

(Hüseyin Ekmekçi)

Okul yok Konteyner var!

Öğretmen Sendikalarına çağrımdır.

Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları için yapacağınız eylemlerin içinde

sakın ama sakın “GREV” olmasın!

Bırakın halkımız ve velilerimiz çocuklarımızın eğitim gördüğü nezarethanelere ya sahip çıksın, ya karşı dursun!

Kimden önce?

Öğretmeden önce!

Neden mi?

Öğretmenin yapacağı grev eyleminin toplumda karşılığı yoktur!

Çünkü bu tabloyu yaratanlara tek satır yazamayan Don Kişotlar, Öğretmene hakaret ve küfür etmek için heyecanla bekler…

En kıymetlilerimiz çocuklarımızsa, ki öyledir;

ailelerimiz ve velilerimiz onların daha iyi şartlarda Eğitim öğretim alması için her şeyi yapacaklardır.

Öyle değil mi?

(Eralp Şerifoğlu)

Bu ne dünya be kardeşim.

Adamlar kiliseden çıkıp cuma namazına yetişir muteber olur.

Bazıları da da ne papaza ne imama yaranamaz.

Bir başkadır benim memleketim.

(Hüseyin Cumaoğlu)

TARİHTE BİR İLK

Şimdi bilet baktım

Baf - Manchester 92 pound

Ercan - Manchester 98 pound

Larnaca - Manchester 117 pound

Sanırım tarihte ilk kez Ercan İngiltere uçuşu Larnakadan daha ucuza geldi .

(Ziya Emir)

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