SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kaç zaman neredeydiniz be baylar?

Ülkemize hakim olan TC-KKTC İktidar Ortaklığı, özellikle son birkaç yıldır aldığı kararlar ve uygulamaları ile Halkımızın nefes borularını tıkamıştır.

Böyle zamanlarda Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar, Siyasi Partiler, Dernekler ortaya çıkarlar ve Halkın belini büken faşizan baskılara var güçleri ile karşı koyarlar.

Bizde yıllardır bu örgütler kış uykusundadırlar. Yaptıkları, sadece hak etmedikleri ballı börek maaşlarını arttırma kavgasıdır.

Yıllardır Halkımız, yapay sorunlardan dolayı elektrik kaosu yaşamaktadır.

Güney Kıbrıs’tan astronomik fiata elektrik alarak Halkımız kazıklanmaktadır. Ama bu Efendiler hiç ortaya çıkmadı.

Domates ihracatçısı Ülkemizde Domates 10 TL’den 100 TL’ye fırlatıldı. Patates 5 TL’den 75 TL’ye zıpladı. Et fiatı 900 TL’ye, süt fiatı 45 TL’ye fırladı.

Halkımız büyük bir panik içinde tüm ihtiyaçlarını Güneyden almaya başladı ve zaman içinde ticaret büyük ölçüde Güney Kıbrıs’a kaydı. Ancak Güneye geçemeyenler Kuzeyde kazıklanmayı çaresiz kabul ettiler.

Bizim Efendilerden gene tıs yok.

Baştakiler vurgunlarını yasallaştırmak için ihalesiz alım yasaları yaptılar. İthal edilen kanserojen yakıtlardan çıkan dumanlar binlerce insanımızı kansere uğrattı.

Ama keskin devrimci örgütlerden bu ahlaksız vurgunlara sadece onay verildi.

Dün aniden 33 Siyasi Parti, Sendika, Dernek ve bir yığın tabela örgütü çığlık atarak ortaya çıktı.

Neymiş? TC Cumhurbaşkanı RTE BM Genel Kurulunda “Federasyon ölmüştür. 2 Devletli çözümden yana olan beri gelsin” demiş.

Bu 33 tabeladan oluşan kalabalık derhal apar topar toplandı ve çığlığı bastı:

-“İki Devletli çözüm ne bizim görüşümüzdür, ne de bizim irademizdir.”

O ne? Nereden çıktı bu toplantı? Yıllardır bu Halkın Anası bellenirken, siz aldığınız ulûfelerle keyif çattınız. Şimdi de Ülkenin geleceği konusunda söz hakkı istiyorsunuz. Öyle yağma yok, kimse size bu hakkı vermez.

(Hasan Özbaflı)

Doktorum, öğretmenin, mühendisin, mimarın, memurun, işçinin, kooperatifçinin, esnafın ortak sesi çoğulcu ve gerçek bir iradeyi temsil ediyor.

İşte bu “ortak ses” en yakından uzağa iyi anlaşılmalıdır.

Kıbrıs, ne Türkiye’dir, ne Yunanistan!

(Cenk Mutluyakalı)

Ben hukukçu değilim. Ancak Hamurabi den sonra Hukukun iki şekilde düzenlendiğini görürüm:

Ahlak , etik kuralları içeren hukuk

Toplumun güvenlik ve refahını öngören hukuk

Bireyin özgürlüğünü ve yaşam hakkını gözeten hukuk.

Birde :

Bazı bireyin ve güçlülerin hakkını koruyan hukuk.

Büyük örümceklerin geçtiği, küçüklerin yakalandığı hukuk.

Geçen haftalarda Kuzeydeki Rum malları gündemdi.

TMK’yı AB tanıdığına göre, ve KKTC Bakanlıklarının resmi evraklarını AB tanıdığına göre ZİMMEN, KKTC’yi tanımış olmuyor mu?

1963 de, ailem Lâpta’yı terk ettiğinde sadece, limon gelirimiz yılda bin KL idi. Onbir yıl 11000 Kl.

Köşklüçiflik’te bir ev 3000 Kl idi. Diğer, evimizin tahrip edilmesi, zirai gelirlerimiz, babamın maaş kaybı dikkate alınırsa, Biz Köşklüçiflikte 3 ev alırdık.

Bugünkü değer en az 700 000 sterling.

Aileme Lâpta’da verilen ev, 100 metre kare, Max 80 000 stg. Başka mal kabul etmedik.

Ben 80 000 stg, ödeyim. Benim 620 000 stg kim ödeycek.??

(Yücel Dolmacı)

T&T 1 milyar 138 bin TL zarar açıklayarak 2023 yılı için maliye'ye hiç vergi ödememiş. Mali polis bu şirketin hesaplarını inceleme altına almalıdır. Yeni Ercan devlet Hava Limanını yaparken her türlü vergi ve gümrük muhafiyetinden yararlanan, Elektrik borçlarını ödemeyen bu şirketin zarar açıklayıp vergi ödememesi araştırılması gereken bir durumdur.

(Göktürk Ötüken)

Hani CTP heyeti bir süre önce Türkiye temasları çerçevesinde AKP ile CHP ye federasyon tezini anlatmıştı ve onlarda anlamıştı. Demek tam anlatamadı.

(Mustafa Emiroğluları)