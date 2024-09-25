SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bir Alman turisti Kaymaklı’daki oto galerilerin ortasına bırak, Mercedes ve BMW fabrikası Lefkoşa sanayi bölgesindedir diye yeminli ifade verir, o derece…!!!

(Mahmut Anayasa)

New York da 190 lider nutuk çeker.

Gazze bitti, Lübnan daki, çocuklar ölüyor.

" Neler yapmadık bu dünya için.

Kimimiz öldük, kimimiz nutuk çektik"

" Ağlarsa anam ağlar

Narinin annesi yalandan ağlar "

KKTC de 2024 narenciye rekoltesi kaç ton ?

Harup üreticisi sabır taşı.

Tarım Bakanı sabır taşını çatladır.

Türkiye de domates yola dökülür

Bizde 80 TL / kg. Stresden fıtık olduk.

UBP kongresi bitti.

Kazanacak belliydi.

İsimden, ÜST - EL. Tebrik ederim. Başarılar dilerim.

Ancak üç sene sonra

Memleket TUFAN olur mu bilmem...

KUDRETLERİN DE KUDRETİ yok.

Amerika Orta Doğu ya asker gönderiyor. YANKEE nın niyeti belli.

Tarzan zor durumda, ormanı yakacak.

Bunları durdurmanın tek yolu:

DÜNYA AYAĞA KALKACAK.

" Susma sustukça sıra sana gelecek.

(Yücel Dolmacı)

Hep duyarız, özellikle son yıllarda…

“Sözün bittiği yerdeyiz.”

Bitmez!

Söz yani diyalog insanlığın barış dilidir.

O biterse hayat biter, gelecek inşa edilmez, hayat yeniden tasarlanmaz.

Tufan hocanın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a gideceği açıklandıktan sonra umutsuzluğu, karamsarlığı, yılgınlığı ile tanıdığım pek çok dostumun heyecanlandığını gördüm.

“Yeni bir başlangıç” olarak gördüler bu ziyareti…

Bu heyecanları haklıdır.

Çünkü Kıbrıslı Türkler - ve en genelde adanın kuzeyinde yaşayan tüm bireyler - ciddi bir “lider” eksikliği yaşıyor.

Uluslararası toplumda epeydir temsiliyetimiz yok.

Şaka şenlikle bir yere kadar!

O nedenle, umarız, sözün başladığı yere döneriz yeniden…

(Cenk Mutluyakalı)

Okulun ilk günü öğrencilerime sordum.Eğitim Bakanlığından neler bekliyorsunuz? diye.

Aldığım cevapları sırasıyla aynen iletiyorum: OKUL, DÜZGÜN YOLLAR,ELEKTRİKLER KESİLMESİN bir de ÖĞLEN OKULU iŞE YARAMAZ...!”

Abartısız, hiç bir kelime ekleme çıkarma yapmadan yazdım.

Evet arkadaşlarım çocuklarımızın hayallerini,ihtiyaçlarını okudunuz mu?

Bu hepimizin ayıbı. Bu hepimizin umursuzluğu.

Yazıklar olsun bize ki en güzel zamanlarında eğitimleri dışında çocuklarımız başta spor, müzik, tiyatro, resim,Folklör ve diğer sosyal kültürel etkinlikler için motive olacağına;

OKUL istiyorlar, nezarethane gibi konteynerler değil…

(Zuhal Mustafaoğulları)