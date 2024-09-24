SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kucağında çocuklu bir kadın dükkanıma geldi çocuğuma vitamin alacağım diyerek benden yardım istedi beni bilen bilir tanıyan tanır çocuk dedin mi akan sular durur .. Annesi sen misin dedim evet dedi peki dedim rapor var mı elinde çocuk hangi vitaminleri almalı diye yok dedi doktor söyledi diyor dedim ki hangi doktor amacım tabi ki yardımcı olmak ama inanmak da istiyorum kadın baktım huylandı dedim ki polisi arayıp sana yardım etmesini isteyecem rahatsız olur musun ara dedi ne olacak ki dedi ok dedim tam aramaya başladım ki çekti gitti .. Diyeceğim o ki çocuğu kullanarak yardım isteyenlere elbette vicdanımız hayır demez ama bunlar gittikçe çoğalıyorlar ve her dükkana girerek bu yardımı istiyorlar şimdi veren veriyor ama bu para gerçekten nere gidiyor bu durumu kim takip ediyor.... Ülkemizde dilenci sayısı mı artı yoksa bu işten kolay para kazanılıyor da dilenciler mi çoğaldı yoksa gerçekten durum vahim mi ? yine de yardım edilmesi taraftarıyım ama elinde bir reçete hiçbişey yok bunlara yardım etmeyin ..?

(Süleyman Özkoç)

Hep duyarız, özellikle son yıllarda…

“Sözün bittiği yerdeyiz.”

Bitmez!

Söz yani diyalog insanlığın barış dilidir.

O biterse hayat biter, gelecek inşa edilmez, hayat yeniden tasarlanmaz.

Tufan hocanın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a gideceği açıklandıktan sonra umutsuzluğu, karamsarlığı, yılgınlığı ile tanıdığım pek çok dostumun heyecanlandığını gördüm.

“Yeni bir başlangıç” olarak gördüler bu ziyareti…

Bu heyecanları haklıdır.

Çünkü Kıbrıslı Türkler - ve en genelde adanın kuzeyinde yaşayan tüm bireyler - ciddi bir “lider” eksikliği yaşıyor.

Uluslararası toplumda epeydir temsiliyetimiz yok.

Şaka şenlikle bir yere kadar!

O nedenle, umarız, sözün başladığı yere döneriz yeniden…

(Cenk Mutluyakalı)

Haberlerde UBP Girne milletvekili İzlem Gürçağ “bu memlekette herkese ekmek var yeter ki adaletli olalım” dedi.Kendince adalet ne ifade ediyor acaba ?250 bin maaş size,35 bin maaş vatandaşa mı?Hayat size güzel hanımefendi.Sizin adaletiniz bu mu??

(Kubilay Merttuna)

Hep beraber güldük…

Hep Beraber ağladık…

Sadece ağlarken yalnız ağladık… Biz ağlarken bizimle gülenler gülmeye devam etti…

Mücadele verirken Karşıdan gelen saldırılara da sonuna kadar saygı duyduk adam gibi çarpışmalara da saygı duymaya devam edeceğiz…

Beraber yürüdüğün, Zarar görmesin diye Arkana aldıkların, Göğüs gerdiklerinin, Arkandan sıkmalarına ne deniyor şimdi unuttum, işte onların sıktığına saygı duymak mümkün değildir…

Demekki hep gençlerin bizden öğreneceği yoktur..,

Bizlerin de onlardan öğreneceğimiz çok şey vardır…

Haham’ın çıkarları doğrultusunda yaşlarından fazla hizmeti olanlara, o bayrağı kendilerine ulaşması için yıllarca gayret verenlere, nasıl bıçak atılırmış bu karakter yapısını da öğrenmek gerekiyormuş, bunu da bu yaşımızda öğrendik….

Bunu yapanlara, yaptıranlara, göz yumanlara, alet olanlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım…

(Gürsel Uzun)

Mesele çarkın içine girmek değil.

O kolay...

Eğil, bükül, minnet eyle.

Olay çarkı bozmakta!

Deneriz, gerekirse güzel yeniliriz

(Yusuf Yıldızev)