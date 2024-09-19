SOSYAL MEDYANIN SESİ

Okulların açılması bir hafta ötelendi ve bunun sebebi eğitim kalitesi değil siyasi entrikalar oldu.

İlköğretimden yükseköğrenime kadar eğitim tam bir enkaz!

Okullar açılmadı, partiler eylem yaptı, sendikalar sokağa indi.

Tüm bu süreçlerde öğrenciler ve veliler neredeydi?

İşte asıl sorunumuz bu…

Kamusal eğitimden yararlanan “kitle”, yokluğu ve yoksunluğa alıştı, ikinci sınıf yurttaşlığa razı oldu, siyaset alanından uzaklaştı, sokağa yansıyan mücadelenin kendileri için örgütlendiğine ikna olmadı.

Sosyal medyada kamusal okulların dramına isyan eden çoğunluğun çocukları özel okullarda eğitim alıyor dikkat ettiniz mi?

Çocuğunu “özel okul”a bırakanlar, “kamusal eğitim” başlamadı diye isyan ettiler!

Hepsi değilse de önemli bir çoğunluğu böyleydi…

O nedenle belirli bir mahallenin dışına çıkamıyor bağrışmalar, yankı odalarında boğuluyor itirazlar, sabun köpüğü gibi kayboluyor isyanlar…

(Cenk Mutluyakalı)

Şimdi Ünal bey ne diyor? "lojman hizmeti alan işçiler asgari ücreti %30 daha az alacak!" Geçen gün basında yanıp kül olan bir konteyner için yaşam konteyneri kavramı kullanılmıştı. Öyle anlaşılıyor ki bu saatten sonra ortalık yaşam konteynerleriyle dolup taşacak! Ha bir de ne demişti Eğitim Bakanı? "Bizim sınıflarımız konteyner değil prefabrik". Maşallah memlekete!

(Kudret Özersay)

Her gün Marketlerin de Pazarın da sebze meyve fiyatlarını yazan halkımız öğrensin bu gidişin sonu böyleyse kışın halimiz ne olacak? Markete Pazara gidince insan üzülüyor. Eylül ayında küçük bir karpuzun 65 TL satılıyor olması, Ayşe kadın fasulyenin 100 TL’den satılıyor olması, artık ona Ayşe kadın diyemezsiniz “Ayşe Hanım Fasulyesi” demek lazım , artık ekonomiyle ilgili yapılan espriler de komik gelmiyor , üzüyor… Rahmetli Kemal Sunal 'ın dediği gibi yakında her Karpuzu da fasulyeyi ikisini de müzeye koyup öyle bakacağız bu fiyatlar olduktan sonra öyle bir vazgeçilirki konu o asgari ücretle geçinen satın alabilir mi artık satın alamaz bu gün bütün halkımızı ilgilendiren bir konu

(Celal Harun)

Son öğretmen atamaları nedeniyle okulların açılmasının ertelenmesi ve bunun tarihimizde ilk defa olması ve halkında tepkisiz kalması:

Partizanlığın, nepotizmin, kişisel menfaatların, halkın iliklerine kadar işlediğinin en acı göstergesidir.

Tüm istikrarsızlıkları devam ettirmek

ve değiştirmemek de;

bir çeşit i s t i k r a r sağlamadır.

Yazıklar olsun !!!

(Yücel Dolmacı)

Camiler emperyalistlerin gardiyansız hapishaneleridir. Namaza yönlendirip okumayı ve gelişimi arka planda bırakma projesidir ve bu yüzdendir ki hiçbir "müslüman" ülke ne ilimde ne bilimde hiçbir yol katetememiş bir nevi emperyalistlerin tüketici köleleri olmuşlardır. Halbuki Kuranın ilk ve en önemli mesajı "ikra" oku dur. Namazı ve camiyi kutsallaştırıp dini bundan ibaret sayan zihniyet (diyanet) cemaat ve tarikatlar bu zalim emperyalistler tarafından desteklenip beslenmektedirler .Okumadıkça, yasaklarla günahlarla korkutulan halklar bu girdaptan asla çıkamayacaktır.

(Kubilay Merttuna)